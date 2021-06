Tu t’es déjà demandé comment de quoi les tutos beauté auraient l’air s’ils avaient existé dans les années 90 ? La youtubeuse Jaime French l’a imaginé pour toi, et ça vaut le détour.

C’est en fait d’un tweet que s’est inspirée Jaime French. Elle l’affiche d’ailleurs au tout début de sa vidéo :

If there were beauty YouTubers when I was younger: "Pull hair out of the cap with the hook and bleach. Roll body glitter on your chest. Paint your nails with White Out, and just smear a pound of foundation all over your face. Make sure it doesn't match your skin tone at all."

— Mommy Cusses (@mommy_cusses) March 27, 2019