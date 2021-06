Si tu côtoies des gens qui aiment la beauté ou que tu regardes des vidéos sur YouTube, tu entends sans doute régulièrement parler de contouring.

Cette technique est loin d’être nouvelle, mais pour autant, peu de personnes la maîtrisent réellement. Trouver sa teinte de contouring n’est pas toujours chose aisée, mais j’ai deux-trois tips pour t’aider à y parvenir !

Le contouring, c’est quoi déjà ?

Pour rappel, le contouring est une technique de maquillage qui consiste à accentuer les ombres de son visage afin de lui donner un aspect plus dessiné.

Il peut permettre de donner l’illusion de pommettes plus hautes, d’un nez plus fin, de mâchoires plus carrées.

Le contouring peut être très intense comme très naturel. En fin de compte, c’est une façon comme une autre de s’amuser avec son visage, voire de surmonter ses complexes !

Comment trouver sa teinte de contouring ?

Mais passons aux choses sérieuses : comment on fait pour trouver sa teinte de contouring ?

Les produits pour effectuer du contouring sont nombreux, qu’il s’agisse de palettes comprenant plusieurs tons ou de fards seuls, voire de crèmes… Et tous ne sont pas adaptés à toutes les carnations !

Dans tous les cas, l’élément principal pour trouver sa teinte de contouring, c’est d’observer son propre visage.

Comme l’objectif du contouring est d’imiter et d’accentuer les ombres naturelles du visage, la teinte que tu choisis doit être aussi proche que possible des ombres en question.

Regarde-toi dans un miroir, et observe par exemple le creux qui existe entre son menton et ton cou, ou encore la légère ombre sur le côté de tes joues.

Souvent, il s’agit d’une couleur plutôt froide, pas beaucoup plus foncée que ta peau. Bien sûr, plus ta peau est foncée, plus ta teinte de contouring sera foncée.

Pour compléter, tu peux utiliser une teinte plus claire que ta peau pour accentuer cette fois les zones de lumière de ton visage : le haut de tes joues, le centre de ton front, l’arête de ton nez…

Exemples de fards pour trouver sa teinte de contouring

Selon moi, le mieux pour ne pas se tromper de teinte de contouring, c’est d’avoir une palette qui en contient plusieurs.

Ça te permettra de réaliser ton contouring progressivement, en commençant par une teinte claire, puis en allant vers le plus foncé si le maquillage ne te semble pas assez prononcé.

Highlight & Contour Pro Palette, NYX Professional Makeup, 19,90€

En plus, souvent, les palettes contiennent des fards avec des teintes plus ou moins froides. Cela te permettra de trouver celle qui donne le plus joli rendu sur ta peau, notamment en fonction de ton sous-ton (froid ou chaud).

Kit de contouring, Sleek, 16,50€

Dans tous les cas, pas d’inquiétude : il existe sans doute plusieurs teintes de contouring qui conviennent à ta carnation.

Fais juste attention à ne pas en choisir une trop chaude, qui sera davantage adaptée à l’utilisation en bronzer !

Et petite astuce pour finir, tu peux tout à fait utiliser ta teinte de contouring dans ton creux de paupières pour donner un peu de profondeur à ton regard !

