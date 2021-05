— Article publié le 2 avril 2019

Très longtemps, j’ai cru que je n’avais pas de passions.

J’ai avancé à tâtons dans ma vie en suivant mes aspirations du moment… jusqu’au jour où je n’ai plus su de quoi j’avais envie.

Comment j’ai découvert le Passion Test

Quand j’ai trouvé ce livre sur le stand d’une brocante (ou est-ce lui qui m’a trouvé ? Je ne sais pas, je ne sais plus), j’étais paumax.

J’avais abandonné il y a longtemps mon rêve de devenir comédienne, j’avais fait des études de journalisme, je m’étais passionnée pour la cuisine végétale entre-temps, j’avais quitté Paris pour revenir dans mon Ardèche natale…

Et en fin de compte, je n’avais plus aucune idée de la direction à donner à ma vie.

Chaque miette de développement personnel était bonne à prendre et je me retournais quotidiennement le cerveau, espérant qu’à force de réfléchir et d’angoisser, je finirais par la trouver, cette satanée passion.

Quand, au beau milieu du terrain vague qui servait de décor à ce vide-grenier, la flamboyante couverture du Passion Test m’a promis « un chemin sans efforts pour découvrir le but [ma] vie », tu penses bien que je me suis vue baignée de lumière divine.

Bon, c’était la version anglaise, mais mon avenir valait bien 50 centimes.

Un outil pour réaliser ses rêves

J’ai dévoré le bouquin et réalisé consciencieusement chaque exercice proposé jusqu’à l’objectif final : obtenir une liste de mes 5 passions dans la vie.

Non seulement j’ai découvert quelles étaient mes priorités et mes motivations profondes, mais, grâce au test, j’ai ensuite pu les faire advenir, les matérialiser dans ma réalité !

Les auteurs du Test de la Passion sont un couple d’entrepreneurs américains branchés à fond sur la loi de l’attraction, un principe selon lequel il suffit (presque) de passer sa petite commande à l’Univers pour récolter l’objet de nos désirs.

Ça ne parlera peut-être pas aux plus terre-à-terre d’entre vous, mais le processus du test est efficace en soi, même si on est hermétique à toutes ces conneries new age (personnellement, je suis absolument poreuse aux conneries new age, je suis même soluble dans la connerie new age).

Qu’est-ce qu’une passion ?

Je vais te résumer dans la suite de cet article les étapes-clés du processus, en t’épargnant le décorum quantique de l’ensemble, pour que tu puisses toi aussi mettre un peu d’ordre dans le foutoir de ta vie.

La philosophie directrice du bouquin est simple :

« Si, et seulement si tu as des intentions claires, ce que tu veux apparaîtra dans ta vie. »

Tout le test consiste donc à préciser tes intentions, à découvrir ce qui compte réellement pour toi.

Les « passions » qui figureront sur ta liste finale correspondent à ces choses que tu adores, qui sont importantes pour toi et essentielles à ton bonheur et ton bien-être.

Pour les auteurs, une passion est différente d’un objectif. La passion correspond à « comment je choisis de vivre ma vie », tandis qu’un objectif est ce que tu choisis de créer dans ta vie.

Par exemple, si ta passion est de vivre une vie de millionaire, ton but peut être de gagner tant d’argent cette année.

Première étape : lister tes passions

Les auteurs conseillent de répéter le processus que je vais te décrire environ tous les 6 mois, ou tous les ans, car tes passions évoluent et se précisent dans le temps.

La première étape du test consiste à lister au moins une dizaine passions, ces choses que tu adorent et qui t’apportent du bonheur.

Un peu comme quand la reine du rangement Marie Kondo demande à ses coaché·es de ne garder que les objets qui leur apportent de la joie.

Ne consulte pas ton entourage mais demande-toi ce qui t’anime profondément TOI. À quoi est-ce que tu es bonne ? Sur quoi les gens te compliment-ils ? Qu’est-ce qui t’excite, te donne de l’énergie ?

Tu peux t’aider à trouver ce qui est vraiment important pour toi en écrivant ton éloge funèbre ! Qu’aimerais-tu que les gens disent à ton enterrement ?

Prends le temps de rédiger un petit texte, sans te censurer, c’est un exercice très intéressant pour prendre du recul !

Trouve un endroit calme, une trentaine de minutes devant toi et écris des phrases claires et précises commençant par « Quand ma vie sera idéale, je serai… », sans barrière mentale liée à la possibilité d’accéder à ces choses.

Deuxième étape : prioriser tes passions

Dans un second temps, il va falloir faire le tri dans cette dizaine d’items en procédant comme suit :

Si tu devais choisir entre le premier item et le deuxième, lequel retiendrais-tu ?

Comparer celui que tu as choisi aux autres passions de la liste , sans revenir en arrière. Exemple : si tu as choisis l’item 2 plutôt que le 1, et qu’ensuite tu choisis le 3 plutôt que le 2, pas la peine de comparer le 3 au 1, on sait déjà que le 1 est moins important. Poursuis la comparaison avec les items suivants et ainsi de suite, jusqu’à arriver à la fin de la liste. La passion qui reste à la fin est ton numéro 1 sur la liste finale.

, sans revenir en arrière. Recommence cette exercice de comparaison avec chaque item (en n’incluant pas ceux qui sont déjà sur la liste finale) jusqu’à obtenir une liste finale de 5 passions.

(en n’incluant pas ceux qui sont déjà sur la liste finale) jusqu’à obtenir une liste finale de 5 passions. Sois honnête, suis ton premier instinct et si tu es coincée (« Ces deux-là sont aussi importants l’un que l’autre pour moi »), demande-toi lequel tu choisirais si tu pouvais avoir l’un mais jamais l’autre.

Plus tu seras précise, plus tu pourras aller en profondeur.

Tu obtiens finalement une liste des 5 choses les plus importantes pour toi, par ordre de priorité. Bravo, le plus dur est fait !

Troisième étape : te concentrer sur tes passions

Maintenant que tu as clarifié tes passions, il faut les nourrir en leur donner de l’attention, chose que tu n’as peut-être jamais fait jusqu’alors !

Le bouquin cite les neuroscientifiques Dr. Andrew Newberg et Mark Waldman pour expliquer que les choses auxquelles tu choisis de prêter attention grandissent dans ta vie :

« Plus vous donnez de l’attention à une certaine croyance, plus fortes deviennent les connexions neuronales dans votre cerveau. Quand vous vous concentrez sur les aspects positifs de votre vie, les chemins neuronaux liés à ces aspects se renforcent, et ils deviennent de plus en plus vrais pour vous. Quand vous portez votre attention sur des croyances négatives à propos de vous et votre environnement, il se passe la même chose dans le cerveau et ces croyances deviennent de plus en plus vraies pour vous. Ces croyances deviennent littéralement votre réalité intérieure, et cela influe bien sûr sur votre réalité extérieure. »

La bonne nouvelle derrière tout ça, c’est que tu es la créatrice de ta vie !

La troisième étape consiste donc à donner de l’attention à tes passions, notamment en plaçant une liste de ton top 5 chez toi, sur le frigo, dans ton portefeuille, sur la porte des toilettes… et en la relisant quotidiennement.

Bien sûr, il ne suffit pas de passer commande à l’Univers : une des clés qui permettra à ta réalité idéale d’advenir est l’engagement que tu y mettras, et les actions que tu mettras en place pour maintenir cet engagement.

À chaque fois que tu seras confrontée à un choix, une décision, une opportunité, choisis en faveur de tes 5 passions.

Quatrième étape : te détendre du bulbe

Le mantra que les auteurs ne cessent de répéter pour matérialiser cette vie rêvée qui a du sens pour toi est :

Intention – Attention – No tension

Maintenant que tes intentions sont clarifiées (intention) et que tu vas les nourrir dans ton quotidien (attention), il ne reste qu’à te détendre (no tension) !

Cela ne signifie pas que tu vas rester les bras croisés sur une chaise et que tout arrivera par magie, mais plutôt qu’il te faut admettre que tu n’es pas le manager général de l’Univers.

Quand on est calme, confiante, ouverte à ce qui se présente, le fluide galactique de l’autoroute cosmique circule aisément. Ou si tu préfères, c’est plus facile d’être inspirée et motivée.

Alors garde foi en toi, en la vie, achète le livre version numérique sans te fier au kitsch absolu de sa couverture (parce que mon résumé reste tout de même très superficiel) et en avant !

Le Test de la Passion, format Kindle, 9,90€

Et toi, comment tu as trouvé ta passion dans la vie ?

À lire aussi : Comment trouver sa voie ?