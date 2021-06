Les trouvailles d’Internet pour bien commencer la semaine #423

C’est moiiiii, me voilàààà, waaaaahhhh

Attention ça va envoyer pour cette édition.

Bon mais on va commencer doucement, avec ces toutous :

Oh non, quelqu’un a renversé ses chiots

Les chats ne valident pas cette trouvaille, mais qu’importe.

SVP abrégez mes souffrances.

Ils ne sont pas les chefs de nos vies ! Seuls les porcelets qui prennent le soleil le sont.

Figurez-vous que j’ai déniché, cette semaine, une trouvaille qui va changer ma vie :

Oups ! Vous avez trop mis de…

(Je mets trop de beurre voilà, je vous le dis parce qu’on se dit tout.)

Quoi ? Non je ne regarde pas ce que tu manges.

En même temps c’est pas facile pour les chiens de savoir ce qu’on attend d’eux ou pas.

— Merci de me toucher. Laisse-moi te rendre la pareille… — NON DESCENDS ! PAS BIEN ! — Ptn mec. — (…) — Wow ptn mec.

C’est triste parce que c’est vrai. Mais pas aussi triste que cette publicité mal goupillée avec une autre publicité.

Horrible.

Nous ne méritons pas les animaux.

Regardez cet ourson arraché des flammes d’une forêt qui veut jouer avec son sauveur :

♥

Bon j’en étais où ? Ah oui.

Écoutez je ne sais pas pourquoi mais ce dessin m’a fait mourir de rire. Vous pouvez retrouver plus de strips de Eatmypaint ici.

ET MAINTENANT : les petites vérités de la semaine.

Hihihi.

AVOIR 28 ANS 2019 : Je ne suis pas prêt pour me mettre en couple. 1819 : J’ai 14 enfants. 1019 Av J.-C. : C’était une bonne vie. J’ai mangé trois fois des fruits rouges et une fois une poire.

Hihihihi.

Plus d’actualité :

UK : Nous voulons une licorne. EU : Les licornes n’existent pas. Vous pouvez avoir un poney. UK : Nous votons contre votre poney. EU : Nous en avons déjà parlé: c’est un poney ou rien. UK : Nous votons contre le poney. EU : Ok très bien. Donc c’est rien. UK : Nous votons contre votre rien. EU : … vous ne comprenez pas, c’est ça? UK : Nous avons besoin de plus de temps pour réfléchir. EU : À propos du poney ou du rien ? UK : Nous voulons une licorne.

Et enfin : comment mes parents me voient quand je répare le Wi-Fi.

How my parents see me when I’m fixing the Wi-Fi: pic.twitter.com/EGmKS9ePbs

— GrilldWater (@grilldwater) September 13, 2019