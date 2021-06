Les trouvailles d’Internet pour bien vivre la rentrée #421

C4EST LA RENTR2E.

Capes d’invisibilité : -50%

Tiens j’ai appris cette semaine qu’en tout état de cause, je serais rentrée à Serdaigle.

Bref, c’est la journée d’échauffement.

Tout est possible. Avec un peu d’aide.

Si des gens ont réussi à construire un phare à cet endroit (près des côtes islandaises), je vous dis que tout est possible :

Une vidéo vue du ciel :

J’imagine néanmoins qu’il faut un peu d’entrainement.

Alors ON ARRÊTE LES BÊTISES

Et on se concentre.

Il y a des urgences qui n’attendent pas.

Comment croyez-vous que ces hiboux ont peaufiné leur art du camouflage ?

Cela a dû prendre des milliers d’années ! En bonne Serdaigle, je vous le dis, rien ne vaut la patience et l’effort.

Exemple avec ce gâteau :

Bon bien sûr, ça peut toujours être truqué…

En parlant d’effets spéciaux, je suis impressionnée par ceci.

This travel ‘influencer’ spookily has the same clouds in every photo. ??? pic.twitter.com/uYzXhTiRJp

