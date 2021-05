Les trouvailles d’Internet pour bien commencer la semaine #418

Bonjour vous,

Cette feuille bouche est parfaite pour cette édition à base de bisous.

what if we kissed in the fridge beside the broccoli? ahaha jk… unless? pic.twitter.com/8D0DcmVZxv — lucas (@lostboy) July 26, 2019

Et si on s’embrassait derrière le brocolis ? Ahahah je rigole… sauf si…

Enlevons ce masque « Ew, l’amour ».

C’est la chaleur, ça nous rend… bizarre.

Plus rien n’a de sens.

Même se rafraîchir le corps ne permet pas de se rafraîchir les idées. Il y a toujours un relou.

C’est moi ou ce mois de juillet était un mois à relous ? (Reloux ?)

when you’re trying to sleep but hear your cat destroying everything you own pic.twitter.com/IF5MR6hqqj — Cats (@SpaceCatPics) July 26, 2019

Quand tu essaies de dormir mais que tu entends votre chat détruire tout ce que tu possèdes.

Mais pas de ça ici. Ici, il n’y a que de l’amour.

(Ce toutou vient d’être adopté)

PAR-FAIT.

Encore des câlins !

"I'll tell you when you've finished" pic.twitter.com/goiy74nuFh — Paul Bronks (@SlenderSherbet) July 25, 2019

Je te dirai stop.

Encooooooore.

En vrai je pense que tout le monde est plus calme depuis la baisse des températures. Un bon petit orage, y a que ça de vrai.

Cette orage dans le Wisconsin est hors du commun pic.twitter.com/jUJjFUY1ja — Lunøscøpe ?? (@lunoscope) July 25, 2019

On va pouvoir reprendre le barbecue. Voici un gif tuto pour ouvrir un sac de charbon:

Quoi de plus satisfaisant ? Ce jeté de drap / nappe sans faute peut-être. Quelle beauté !

En parlant de beauté, un objet déco intéressant :

Quoiqu’il en soit, vivement les vacances.

Pour profiter des montagnes.

— Ahah je viens de pleuvoir sur un mariage c’était super !

— Bon sang mais pourquoi tu détestes tant les humains ?! (Quelques années auparavant…) — Ahah ce nuage, on dirait une baleine grassouillette !

Nous avons bien assez appris tout au long de l’année.

learned a lot in class today pic.twitter.com/MLi7EgJqce — val (@valerie_kwong) July 25, 2019

J’espère que je verrai ceci dans les toilettes de l’aire d’autoroute.

Je le sauverai d’une marche géante.

Go dormir à la belle étoile.

Allez zou c’est parti pour deux semaines de vacances.

Quand tu sors d'un entretien avec Noé et que t'es accepté dans l'arche pic.twitter.com/gXUTCMTfXM — Karibou (@karibahut) July 28, 2019

Suivez-moiiiiiii

A très vite !