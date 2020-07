Les trouvailles d’Internet pour bien commencer la semaine #415

Aaaah. Quel temps agréable.

Via

Présentement dans le même état que cette étoile de mer :

Saw a thicc ass starfish at the aquarium today 😌 pic.twitter.com/NwF0xYabHQ — あかり(AKARI) (@Babyshoujo) June 30, 2019

Sérieusement. Moi face aux températures :

Il va falloir prendre des mesures.

Il y avait une araignée. On règle le souci.

Wow !

Certains ont trouvé une bonne solution :

Enfin vous savez ce qu’on dit: bientôt la bourrasque. Dans le Dakota du Sud, cela a déjà commencé :

Nota bene : attention au pollen !

Mais vous savez ce qui est rafraîchissant ? Ces bébés ornithorynques :

Une petite vérité de la semaine.

un moustique quand il te voit dormir sans couverture pic.twitter.com/1dg0aIOLlN — amine (@AmineBatata) June 28, 2019

Il fait trop chaud pour vous en mettre plus de deux. Voici la deuxième :

life hack: u can’t be sad if ur asleep — ‏ً (@caImbaby) June 28, 2019

Astuce : tu peux pas être triste quand tu dors

Non parce que pendant ce temps il se passe des trucs GRAVES.

L’une de ces claquettes est restée sur le rebord de la fenêtre et regardez ce qui lui est arrivé !

C’est terrifiant.

Franchement on se retourne et on voit de ces choses…

So my sister tried taking a video of my dog learning to swim and- pic.twitter.com/oirYpA8QAN — Emma Stiers (@emma_5298) June 28, 2019

Ma sœur a essayé de filmer son chien en train d’apprendre à nager et…

C’est pas possible.

SVP ne pas donner à manger aux requins.

Les animaux sont ceux qui souffrent le plus de la chaleur.

C’EST VRAI.

Ma daronne protectrice des animaux pic.twitter.com/TGsb5dlinv — Los Haramos (@DylanMoosliah) June 27, 2019

Et certains n’aident pas :

Sauf ce chat qui malgré sa fourrure semble se promener tranquille le goupil dans le désert.

Quand ils marchent, les chats mettent chaque patte arrière dans les empreintes laissées par les pattes avant. Ainsi, ils réduisent le bruit et les traces laissées ! pic.twitter.com/UF72bO0rKR — Norbert explique nous (@SciencesMag) June 28, 2019

D’autres espèces ont quant à elles trouvé une planque idéale.

En parlant de ça…

"Monsieur, on a une lettre pour vous." pic.twitter.com/seeYO9BMnk — Xavier Racine (@racine_xavier) June 25, 2019

Sur ce, c’est déjà l’heure de se quitter.

the perfect video doesn’t exi- pic.twitter.com/VCB1JQhj77 — rae paoletta (@PAYOLETTER) June 29, 2019

Bisousbisous