Les trouvailles d’Internet pour bien commencer la semaine #412

Je vous vois.

Bienvenue dans cette édition spéciale pop culture.

Humm, quelle délicieuse senteur, dit le livreur de colis en ce beau matin.

Il y aura donc quelques trouvailles dégotées au fond de l’internet, à l’instar de ce Nokia fossilisé :

Ça va dégommer !

Ici, une tempête de grêle filmée le 10 juin dernier en Allemagne. Les grêlons font la taille d’une balle de tennis.

En parlant de tennis, avez-vous vu cette séquence ?

Cela se passe pendant Roland Garros, en 2019. Le Français Nicolas Mahut perd face à Leonardo Mayer, après un match physiquement difficile pour lui.

Son fils vient alors le consoler. Et même Leonardo Mayer en a les larmes aux yeux.

Mais BREF.

Je ne suis pas venue pour chialer, comme dirait Sophie Turner déguisée en Morticia Addams.

Ou juste deux-trois gouttes.

La pluie ne devrait servir qu’à faire des blagues.

À propos de blagues, très bonne utilisation de skills graphiques :

On aime beaucoup.

Tandis que les papas, eux, font ce genre de blagues :

Voire pire.

Ici, une mère envoie un sms à sa fille pour lui montrer le chat de la famille après que le père l’a emmené chez le toiletteur.

Y en a marre.

#TuesdayThoughts: juvenile snow owls sometimes sleep face down. Older ones can sleep whilst perched, but the weight of their heads could make a young snow owl topple over if they slept this way. THEY ARE NOT DRUNK OWLS! pic.twitter.com/d7N3aByC7t

— Modem Times (@ModemTimes) May 30, 2019