Je pars en vacances dans quelques heures, et qu’on se le dise, j’ai du mal à penser à autre chose. Mais comme il faut bien travailler et que j’aime optimiser mon temps, j’ai eu une idée.

Pourquoi ne pas prévoir avec toi les produits de beauté que je compte emporter en vacances ?

Par contre, petit disclaimer : merci de ne pas juger la quantité de produits que j’emmène partout avec moi, c’est dur d’être beauty addict okay :'(

Les soins pour le visage que j’emmène en vacances

Pour que ce soit pas trop le bordel, j’ai décidé de répartir mes produits en différentes catégories. Je vais donc commencer avec les soins pour le visage.

Premier truc que je mets SYSTÉMATIQUEMENT dans ma trousse de toilette, après mon produit à lentilles et mes lunettes, c’est un nettoyant pour visage. C’est vraiment un truc dont je ne peux pas me passer.

J’utilise celui à la tomate de Pulpe de Vie que j’ai transvasé dans une plus petite bouteille.

Après, pour ne rien oublier, je recrée dans ma tête ma routine du matin et du soir. Je compte donc prendre une lotion pour le visage, celle de Khiel’s au calendula (j’en ai une version voyage).

Ensuite, mon sérum Pulpe de Vie également, que j’utilise le matin avant ma crème de jour. En ce moment, je teste le fluide matifiant de la marque Body Nature. Elle est pas mal mais je suis pas hyper fan des produits matifiants de manière générale.

Pour le soir, même crème hydratante mais j’utilise un sérum de The Ordinary au niacinamide et au zinc. Il me permet de calmer mes petites poussées d’acné hormonale.

Ça me fait penser que je vais avoir mes règles, faut pas que j’oublie ma cup !

Comme démaquillant, j’hésite vraiment à emporter mon huile de la marque Melvita, mais j’ai peur qu’elle coule dans ma valise. En même temps ça me permet de pas avoir à prendre de cotons… Allez, advienne que pourra !

Je pense prendre en plus un petit flacon d’huile au cas où j’aurais la peau un peu sèche après la plage. J’ai un format mini mini de l’huile de Darphin à la camomille que j’avais eu en cadeau, ça sera parfait pour la semaine.

AH, ça me fait penser : il faut que je pense à ma crème solaire pour le visage ! J’ai celle de Oh My Cream qui est super cool et pas trop grasse.

Ouais, je sais… ça fait beaucoup. Mais qu’est-ce que tu veux, j’adore passer 20min matin et soir à me tartiner des trucs sur la tronche.

Les soins pour les cheveux que j’emmène en vacances

Allez, passons aux cheveux. Là il devrait y en avoir moins !

Déjà, j’ai des formats voyage du shampoing aux orties et de l’après-shampoing à l’ylang ylang de Biocoiff’ que j’avais eus dans la box coloration que j’ai testée en vidéo. Ça va me gagner un peu de place.

J’emmène aussi un lait nourrissant sans rinçage pour les protéger du soleil, c’est celui de la marque Reverie (vendue sur Feelunique) que je SURKIFFE. Je l’ai entamé il y a peu de temps mais c’est ma nouvelle passion.

Et je pense que c’est tout. De toute façon, en 5 jours je risque de ne pas avoir à beaucoup me laver les cheveux.

Le maquillage que j’emmène en vacances

Bon, comme d’habitude je vais emmener trois fois plus de maquillage que ce que je vais réellement porter. Mais je pars toujours du principe qu’il vaut mieux avoir trop que pas assez !

Je pense prendre une base lumineuse avec un flacon en plastique pour éviter la casse. Celle de Charlotte Tilbury est ma nouvelle découverte coup de cœur.

En fond de teint, mon préféré du monde entier est le stick de BareMinerals. En plus il contient un SPF25, et le format est carrément plus pratique pour voyager ! Ensuite, bronzer et blush des chez Tarte.

Pour les yeux, j’ai toujours avec moi un mascara teinté pour les sourcils : j’ai un format mini du Gimme Brow de Benefit.

Par contre j’hésite trop niveau palette… J’ai envie de tout emmener mais je sais que je me maquillerai très peu. À mon avis je vais partir sur la Dream St. de ColourPop parce qu’elle est hyper compacte et très complète.

Je rajoute à ça mon eye-liner de chez Kiko et mon mascara signé Yves Rocher que j’adore.

Oh, j’allais presque oublier mon highlighter ! Je pense que je vais emmener celui de Charlotte Tilbury qui est liquide et très facile d’application. Et c’est moins fragile qu’un fard !

Bon, ben avec tout ça… Je devrais être parée à toute épreuve. En vrai, je me rends compte moi-même que c’est une quantité ridicule de produits, mais après tout c’est ma passion donc est-ce si grave que ça ?

J’ai si hâte de partir, si tu savais !

Et toi, tu emmènes quoi dans ta trousse de toilette ?

