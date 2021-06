Pour le vivre actuellement, je vois où ta psy veut en venir ^^Je suis en couple depuis un an avec mon copain, et c'est vrai que tous les deux on en a pas mal bavé avec nos anciennes relations, on avait tous les deux peur de se mettre en couple parce que ça avait plus été de la souffrance qu'autre chose. Et quand on s'est décidés, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de compromis dans la relation pour nous permettre de passer au dessus de nos complexes/peurs/insécurités personnelles. On y travaille, chacun de notre côté, mais avec le soutien et la présence bienveillante de l'autreparfois c'est plus compliqué, mais on en parle beaucoup, on se dit ce qui nous fait peur et pourquoi,on se rassure et ça va mieux. Et pour autant, on est très indépendants (relation à distance), même ensemble on aime bien faire des trucs chacun de notre côté, mais on se donne tout l'amour et le soutien qu'on peut donner. Le résultat c'est que, un an après, on va tous les deux beaucoup mieux, on a énormément confiance en l'autre et on s'aime très fort, sans pour autant dépendre de l'autre ^^