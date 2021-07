« Donc vous êtes parfaitement identiques, toutes les deux ? Vous savez, je pourrais vous obtenir un rôle dans Toy Story 3… »

Toy Story 2 : une scène sexiste coupée au générique

Cette réplique est issue d’une scène post-générique de Toy Story 2. Papi Pépite, grand méchant de ce volet, s’adresse à deux poupées Barbie ; ils sont tous les trois enfermés dans sa boîte de jouet.

En remarquant la présence de la « caméra », il ajoute :

« C’était super de vous parler. Bien sûr, je suis disponible à tout moment pour vous donner des conseils en comédie. »

Cette « blague » aurait pu paraître innocente si elle ne faisait pas tant écho aux « promotions canapés » et autres propositions indécentes qu’ont reçu bon nombre d’actrices cherchant à débuter au cinéma.

Après l’affaire Weinstein et les accusations de harcèlement sexuel contre l’ex-directeur créatif de Pixar et Disney, le « papa de Toy Story » John Lasseter, cette séquence a un goût amer.

C’est pourquoi, à l’occasion de la réédition en DVD Blu-ray de Toy Story 2, Disney a décidé de couper cette scène du générique.

Fallait-il couper cette scène sexiste de Toy Story 2 ?

Bonne ou mauvaise décision, la question se pose.

En tombant sur l’info, mon premier réflexe a été de dire : « Oh, c’est cool, ça veut dire que les studios font attention à ce qu’ils disent ».

Après tout, la superpuissance Disney-Pixar vient juste de sortir le quatrième volet de Toy Story, avec une Bo (la bergère) métamorphosée.

Débrouillarde et décidée, elle donne l’image d’une femme émancipée, loin de la petite damoiselle fragile attendant d’être sauvée !

À elle seule, elle montre que la mentalité du studio a évolué depuis 1999, année de sortie de Toy Story 2.

Quoi de plus normal ? Ces 20 dernières années ont été marquées par des scandales, certes, mais aussi par de vastes mouvements féministes qui ont et continuent de faire évoluer la société.

Mais avec le recul, en remettant cette scène de Toy Story 2 dans son contexte, c’est-à-dire celui d’un film sorti en 1999, je me questionne sur le choix de la supprimer aujourd’hui.

Attention, je ne remets à aucun moment en doute l’idée que cette « blague » est sexiste et de mauvais goût !

Hélas, depuis sa création le cinéma a connu son lot de réflexions et dérapages similaires.

Emma Thompson, ce big mood ♥

Faudrait-il reprendre chaque film pour en couper les scènes sexistes ?

J’ai toujours vu le cinéma, la télévision, et notre société comme un jeu de miroirs, chacun influençant l’autre. En modifiant ce patrimoine imparfait, ne modifierions-nous pas l’histoire de l’Art ?

Pour construire une société plus ouverte, plus égalitaire et plus juste, il me paraît important de se souvenir des erreurs commises en chemin, et qui n’étaient d’ailleurs pas considérées comme problématiques à l’époque.

Peut-être serait-il plus judicieux de conserver ces scènes ou films sexistes tels quels, mais sous l’étiquette « à prendre avec des pincettes » ou « à ne pas reproduire » ?

Qu’en penses-tu ?

