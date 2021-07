Le 106ème tour de France commence ce samedi ! Du 6 au 28 juillet 2019, tu vas pouvoir profiter de la course et de son ambiance unique.

Cette année, le grand départ se fera de Bruxelles, et l’arrivée sur les Champs-Élysées, comme d’habitude.

Le Tour de France, est-ce vraiment si ringard ?

Comme beaucoup, quand j’étais petite, je trouvais le Tour de France chiant du cul !

Regarder des mecs sur des vélos qui font la course au soleil sur des routes, ça va 5 minutes… Où est le fun ?!

Mais quand on s’arrête un instant sur le sujet, on se rencontre que c’est bien plus que ça.

C’est une de mes passions, j’en parle tout le temps, j’ai même enfin investi dans un magnifique t-shirt cet année !

Pour moi, LE TOUR DE FRANCE IS THE NEW COUPE DU MONDE et je trouve ça super stylé !

Le Tour de France, un évènement mythique !

Les mollets des grimpeurs boursouflés par l’effort, les bobs Skoda distribués, les camions Cochonou, les gens avec des glacières sous des parasols Miko au bord de la route, le maillot jaune, les plans vus du ciel…

Autant d’éléments mythiques qui font le Tour de France !

Sans oublier les supporteurs qui traversent parfois la France entière (voire plus) pour suivre et supporter les coureurs, les caravaniers qui distribuent des cadeaux à la pelle, les concerts, les émissions village-départ et j’en passe.

Bienvenue en Bretagne, les cyclos

Le Tour de France, la meilleure période de l’année

Surtout, depuis petite, j’ai associé cet événement à l’été et aux vacances scolaires, soit le meilleur moment de l’année.

Donc, depuis toujours chez moi : Tour De France = ÉTÉ !

C’est aussi quelque chose de très implanté dans ma famille.

Chaque après-midi d’été, c’est diffusion du Tour à la télé, avec de ma grand-mère, mon tonton, mes cousins, etc.

Le tout dans un silence biblique seulement ponctué de quelques exclamations sur les performances des coureurs ou la beauté des paysages.

Le Tour du France, c’est un super moyen de connecter à ma famille.

Que ça soit avec ma grand-mère qui adore regarder les paysages et visiter des petits villages de France depuis son fauteuil ou mon cousin à fond dans la course… et moi au milieu qui adore le délire général du Tour !

Qu’est-ce qui se passe d’intéressant pendant le Tour de France ?

Je te promets 3481 km de bonheur, de beaux paysages, des exploits sportifs et aussi du méga stress quand les joueurs tombent à vélo dans des accidents toujours plus brutaux.

Alors, oui, tu vas me parler du dopage naninana mais stp, casse pas mes rêves d’enfant !

Le Tour c’est des remontées en danseuses à toute berzingue, du suspense qui peut durer parfois jusque sur le ligne d’arrivée, des commentateurs, des traces de bronzage toujours plus improbables, des risques, de l’action…

Et la fameuse épreuve en montagne du Mont Ventoux !

Le Tour de France, ma thérapie

Devant mon écran ou même en regardant le peloton passer IRL, je me retrouve vite hypnotisée.

Dans un état quasi-méditatif, fortement apaisée par les images magnifiques et le flot de coureurs aux maillots colorés qui défilent devant mes yeux. je pars très vite dans mes élucubrations :

« Mais ils ont pas mal au cul à être vissés toute la journée sur leur selle ? » « Ils pensent à quoi pendant tout ce temps ? » « Ils mangent quoi au ravitaillement ? » « Comment ils font pour s’acheter des pantalons adaptés à de si gros mollets ? »

D’ailleurs, ces débats intérieurs m’apaisent tellement que je finis souvent par m’embourber dans une sieste improvisée plus ou moins longue.

Mon gros kif, c’est surtout de regarder les images filmées du ciel quand le peloton arrive à un rond point et qu’il se sépare en deux pour se rejoindre ensuite. C’est hyper satisfaisant pour moi, une nouvelle forme d’ASMR !

Pour conclure, le Tour de France, c’est un état d’esprit, une ambiance et un héritage fort !

En plus, cette année, 20 maillots jaunes uniques ont été créés pour célébrer son centenaire, il y a aussi une expo itinérante sur le sujet qui va traverser la France cet été.

Voilà toutes mes bonnes raisons qui font que j’attendrai le maillot jaune, mon bob vissé sur la tête, à l’arrivée sur les Champs avec impatience, ce 28 juillet !

Tu seras là toi aussi ?

