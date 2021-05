Dans mon esprit, s’il restait encore un endroit sur Terre où une femme pouvait être torse nu sans porter atteinte à sa vertu, c’était la plage.

Mais depuis plusieurs années, les seins nus n’ont plus la cote en France… Pourquoi donc ?

Le topless à la plage, une pratique en voie d’extinction

Bien sûr, il demeure des irréductibles dont je fais partie, qui perpétuent l’héritage des 70s en se faisant bronzer le téton.

Mais une étude Ifop commandée par le site Viehealthy.com souligne qu’aujourd’hui, seulement 19% des Françaises de moins de 50 ans se mettent parfois seins nus à la plage.

Cité par le Parisien, le directeur de l’étude François Kraus met en avant cette dégringolade du topless :

« Elles étaient 29% il y a seulement trois ans , et deux fois plus (43%) en 1984. »

En 2010 déjà, Rue89 s’interrogeait sur les raisons du recul des seins nus à la plage.

Comment expliquer l’important recul de cette pratique ?

Pourquoi les femmes ne se mettent plus seins nus

Si les femmes remballent leurs tétons, c’est d’abord par crainte des effets néfastes du soleil (56% des 5000 femmes interrogées).

Les campagnes de prévention portent leurs fruits, et la peur du cancer pousse à couvrir sa poitrine.

Mais des facteurs plus embêtants sont aussi en jeu….

La poitrine féminine demeure hautement sexualisée et pour une majorité des femmes interrogées, c’est bien la peur du jugement qui est en cause.

35% d’entre elles se couvrent pour éviter les regards déplacés des hommes et 28% pour ne pas subir de remarques négatives sur leur physique.

La peur semble donc bel et bien le moteur de ce retour à la pudeur. La libération du téton serait-elle en train de reculer ?

Et toi, tu oses enlever le haut à la plage ou bien c’est no way ?

