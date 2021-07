Pourquoi les militaires se rasent la tête, d’après toi ? Parce que tenir quelqu’un par les cheveux, c’est pouvoir le contrôler !

Une hypothèse non vérifiée mais qui prend finalement tout son sens dans le cadre d’une relation sexuelle flirtant avec la domination/soumission.

Voici quelques conseils pour jouer à se tirer les veuch dans l’allégresse !

Le crâne, une zone sensible

Les cheveux et le crâne constituent une zone érogène qui gagne à être connue.

Selon les personnes, le sommet de la tête peut être très sensible et sa stimulation peut procurer des sensations diverses et variées, seule ou en simultanée avec d’autres pratiques.

Ici à 9:03, la rédac teste un masseur de crâne… et pète un plomb

Situé aux portes de l’univers BDSM, le tirage de cheveux ne connaît pas de frontière de genres.

Il peut être pratiqué pendant les baisers, la levrette, la sodomie, la fellation, le cunnilingus, et bien d’autres positions, selon la longueur des bras et des cheveux à disposition.

De même que l’étranglement, cette activité surfe sur la limite entre plaisir et douleur (qui libère des endorphines) et doit donc être maîtrisée pour éviter de devenir franchement désagréable.

Les pointes de cheveux longs ont déjà assez d’occasions de se coincer dans une aisselle, et autres aventures plus ou moins douloureuses.

Comment bien tirer les cheveux pendant le sexe ?

Comme toute autre pratique sexuelle, le tirage de cheveux nécessite bien entendu le consentementde la personne propriétaire des cheveux sus-cités.

Les porteuses et porteurs de perruques ou d’extensions n’hésiteront notamment pas à en informer leur partenaire pour éviter tout drame capillaire.

Pour les personnes rasées ou ne possédant point de poil de tête, des pressions fermes et des massages circulaires du bout des doigts pourront être appréciés.

En cas de cheveux courts, il reste possible d’y passer les doigts tendus et de les resserrer en tirant doucement vers l’extérieur.

Hormis ces cas particulier, la technique consiste moins à tirer un maximum qu’à émoustiller la racine du tif.

Jouer à se tirer les cheveux pendant le sexe revient d’ailleurs souvent à les tenir, plus ou moins fermement, plutôt qu’à tenter de les arracher.

Le top selon l’actrice porno chevronnée Nina Hartley est de partir du cou et de faire glisser la main à plat en remontant vers le sommet du crâne où il sera temps de serrer le poing, au plus près des racines.

Une démonstration de précision à la fin de cette vidéo :

Tirer les cheveux pendant le sexe oral

Si tu ne sais pas quoi faire de tes mains quand quelqu’un a la gentillesse de pratiquer le sexe oral sur ta personne, plusieurs options s’offrent à toi :

La posture du Jésus sur sa croix, en signe d’abandon total.

sur sa croix, en signe d’abandon total. L’auto-palpation mammaire , en signe d’autonomie.

, en signe d’autonomie. Le tripotage de la tignasse du pourvoyeur de cunni, en signe de domination et dont la tête pourra ainsi être utilisée comme un sextoy, tout en scandant Foufoune dans ta bouche suffisamment fort pour que tes voisins soient traversés par un mélange de haine et de jalousie.

C’est bien sûr cette dernière possibilité qui est la plus drôle à mon sens !

Parce qu’elle permet de donner du plaisir à la personne s’étant dévouée pour te bouffer la chatte, mais aussi de la guider dans cet exercice avec plus ou moins de fermeté.

De même, pendant la fellation, la chevelure constitue un bon point d’appui pour faire frissonner la personne qui la prodigue et/ou entamer un mouth fucking plus sauvage.

Et toi, as-tu des conseils pour tirer et se faire tirer les cheveux en bonne due forme ?

