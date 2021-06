Dans la vie, j’ai deux passions : faire du sport, et manger. Les deux vont de pair et font partie de mon quotidien.

Ma passion pour les bonnes adresses pour manger

Le matin, j’aime bien transpirer à la salle de sport ou le long du canal de la Villette pendant un petit run, et le soir il n’est pas rare que je me retrouve dans un troquet parisien.

Ou une cantine asiatique. Ou une adresse de mezzés. Mais c’est sans oublier ma passion pour la cuisine italienne !

Sur Instagram, je partage aussi quelques adresses avec le #MarieLesBonsPlans

Et ça en fait des adresses à retenir, surtout à Paris où de nouvelles enseignes ouvrent chaque jour, pour mon plus grand bonheur !

Pendant des années, j’ai utilisé Foursquare (cet ancêtre — ou précurseur — de la géolocalisation) pour répertorier mes coups de cœurs, mais aussi pour repérer les prochains restaurants que je voulais tester.

Tu l’auras compris, je vais souvent au restaurant. J’alloue d’ailleurs un budget chaque mois à ces sorties.

Mais à côté de ça, je n’achète quasiment jamais de vêtements (je ne me peux même plus me souvenir quel était mon dernier achat).

Je ne vois pas l’intérêt de disposer d’une garde-robe débordante… alors qu’une assiette bien remplie, ça, ça me chauffe !

TipDigger, l’application pour partager des restaurants

Et puis, un jour, Marisa m’a contactée. Elle avait repéré que j’étais l’une des dernières personnes actives sur Foursquare en 2018 (trop cool de partager mes bons plans pour que… 12 clampins les lisent, lol).

Elle m’a expliqué son projet de créer une application à destination des passionnés et passionnées de foodet m’a demandé si j’étais partante pour l’aider, en tant qu’utilisatrice et ambassadrice !

Avec Marisa et Alexis, son associé, on a échangé (comprenez : on a pris des petits-déjeuners) pendant un an pour imaginer une application complète, qui réponde à toutes les attentes des toquées comme moi, qui aiment prendre leur assiette en photo…

Mais aussi aux gourmands et gourmandes qui recherchent les meilleures adresses à tester dans leur ville.

En janvier 2019, TipDigger a enfin débarqué sur l’App Store ! Plus d’un an après ma rencontre avec l’équipe, c’était enfin concret (même si j’avais eu l’occasion de tester plusieurs versions « bêta »).

Un aperçu de mon profil TipDigger, d’ailleurs tu peux me suivre : MarieRunsNYC

Pourquoi j’aime utiliser TipDigger

Il existe d’autres applications pour partager ses adresses de restaurants, mais elles ne sont — selon moi — pas aussi complète que TipDigger !

Ici, on va au bout des choses, tu vois :

Photos, vidéos (ou boomerang)

Nom, prix et commentaires sur chaque plat

Notation du restaurant avec différents critères, et la possibilité de rajouter ponctuellement un critère (par exemple, j’ai une passion pour les granolas, alors j’ai tendance à le rajouter dans les adresses coffeeshop ou goûter)

Filtre de recherche par catégorie de cuisine, de prix, de quartier

En page d’accueil, une sélection des meilleures adresses par thème

Et aussi, des experts par quartier (uniquement à Paris pour le moment), clairement identifiés.

Si tu connais les habitudes de la rédaction, tu as déjà entendu parler du grilled cheese… eh bien je lui ai donné une excellente note comme tu peux le constater !

Les experts par quartier c’est sûrement ce qui différencie le plus l’application des autres. En amont du lancement, Marisa et Alexis ont contacté d’autres passionnés et passionnées comme moi pour rejoindre l’aventure.

Nous sommes au total une bonne quinzaine, chacun expert d’un quartier et spécialiste de trois types de nourriture. Nous sommes identifiés sur l’application avec un petit badge.

En gros, TipDigger, c’est vraiment l’application pour trouver LE resto qui te correspond selon tes envies.

Tu peux évidemment utiliser l’application partout en France et dans le monde (j’ai moi-même enregistré plusieurs adresses en Israël lors de mon dernier voyage).

Il y a déjà plus de 2500 adresses enregistrées : de quoi trouver l’endroit parfait pour te rassasier, je l’espère !

Coucou c’est moi !

« Publier pour aider », une fonctionnalité TipDigger

Une fonctionnalité que je trouve super, c’est la possibilité — au moment de publier sur l’application — de visionner une publicité pour soutenir une association !

Chacun est libre d’accepter ou non, et 70% des revenus générés par la publicité sont reversés à l’asso. Je me régale, je partage mes bons plans, et en même temps je « mets la main à la pâte ».

La première association financée est le Chaînon Manquant, une association qui lutte contre le gaspillage alimentaire.

Sur ce, je vais me faire un petit bo-bun ce soir ! Et toi ?

À lire aussi : Les comportements les plus IMBOUFFABLES au resto