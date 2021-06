La fin du monde est proche.

Il te reste une nuit, une seule, pour goûter une ultime fois aux plaisirs terrestres. Alors, avec qui choisirais-tu de partager tes derniers instants ?

C’est l’intrigue d’une série interactive signée Tinder qui devrait débarquer très bientôt sur ton téléphone !

Une série Tinder dont tu es l’héroïne

D’après Reuters, l’appli de rencontre vient de boucler le tournage d’un projet dont on ignore encore le titre.

Prévue pour début octobre, cette série de six épisodes sur fond d’apocalypse imminente sera interactive.

À la manière de l’épisode spécial de Black Mirror « Bandersnatch », c’est toi qui décidera quelle tournure donner à cette aventure durant laquelle il te faudra choisir un ultime date.

Plus de fictions Tinder à venir

La série sera disponible directement sur l’appli Tinder et le spectateur devra swiper parmi des profils pour faire avancer l’intrigue.

Tinder a fait appel à Karena Evans pour la réalisation, à qui l’on doit plusieurs clips de Drake comme « Nice For What », et dépensé 5 millions de dollars pour cette fiction filmée verticalement qui devrait durer deux heures en tout.

Une source citée par Variety a évoqué le désir du groupe Match qui détient l’appli de développer ce genre de contenus dans les années à venir.

À l’avenir, Tinder pourrait même s’appuyer sur les choix des spectateurs dans la série pour leur proposer une expérience adaptée sur l’appli de rencontre…

Et toi, avec qui passerais-tu ta dernière nuit ?

À lire aussi : Sur Tinder, les femmes sont harcelées et les hommes invisibles