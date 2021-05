Kanmani a dit : par rapport au "succès" des femmes par rapport à celui des hommes sur Tinder, est ce que ça n'aurait pas un rapport avec la qualité des profils proposés ? Cliquez pour agrandir...

en revenant juste sur un détail, si effectivement il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes inscrits, (75/25 c'est énorme je trouve) c'est clairement un désavantage pour les hommes qui seront noyés avec les autres. Au point de créer des bots femmes, c'est assez grave.Après comme il a été dit, si la majorité des messages masculins, c'est des messages bidons, c'est sûr que c'est pas une bonne chose, a fortiori si on part du principe, comme tu le dis, que les femmes s'appliquent mieux que les hommes et qu'un homme aura plus de chance de recevoir un message sérieux qu'une femme, donc. C'est vrai qu'en s'appliquant, ça parait logique d'avoir plus de matchs (quitte à aller voir un photographe professionnel si le physique ne donne pas l'impression de mettre en valeur).Aussi, la remarque sur le comportement derrière le fait de mettre des likes est en effet pertinente.Après, je me souvenais d'un truc c'est que les sites de rencontre étaient gratuits pour les femmes et payants pour les hommes. Je sais pas trop si beaucoup de sites sont encore comme ça...J'imagine que cette simple politique commerciale est à l'origine de beaucoup de frustration chez certains de ces derniers, qui au passage, doivent se dire que puisqu'ils payent le site, un certain retour leur est dû...? Ça aussi ça peut être un autre problème...