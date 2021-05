La Comic-Con de San Diego, rendez-vous des amoureux de la pop culture, a cette année encore, fait battre le cœur de milliers de fans.

Comme à leur habitude, studios et chaînes ont fait la promotion de leurs nouveaux films et séries, en dévoilant bandes-annonces inédites et infos surprenantes.

Les studios Marvel, professionnels des annonces à couper le souffle ne s’est encore une fois pas fait prier.

En plus de la liste des prochains films et séries qui débarqueront bientôt dans le MCU, Kevin Feige, l’actuel président des studios Marvel, a dévoilé une info en particulier qui m’a donné envie de danser le Mambo number 5.

De scientifique à déesse du tonnerre : Natalie Portman devient Thor !

Apparue pour la première fois dans Thor sous les traits de Jane Foster, brillante scientifique dont le prince asgardien s’éprend, Natalie Portman s’apprête à faire son grand retour dans l’univers Marvel !

Si elle endosse à nouveau le rôle de Jane Foster, Thor : Love and Thunder lui réserve d’autres aventures… En effet, comme l’a annoncé Kevin Feige, la jeune femme incarnera pour la première fois au cinéma… Thor !

Enfin, sa version féminine.

Natalie Portman is returning to the MCU – but not just as Jane Foster. The "Thor" actress revealed that she will be playing female Thor in the upcoming Marvel sequel at

#SDCC https://t.co/rIkLksw2Mw pic.twitter.com/SHq75U75G3 — Variety (@Variety) July 21, 2019

Vous savez depuis combien de siècles je rêve de ça ??? Mes vies antérieures le réclamaient déjà.

Par je ne sais quel sursaut scénaristique, Jane Foster héritera donc de Mjölnir et des pouvoirs du dieu du Tonnerre.

Alors. Petite précision.

Le personnage de Jane Foster était déjà badass en tant que tel : une scientifique intrépide, qui n’a pas sa langue dans sa poche et qui n’hésite pas à mettre les barres sur les t… à Thor.

Mais cette évolution devrait la placer plus encore sur le devant de la scène, ne la cantonnant plus au rôle de « love interest ». Et j’ai si hâte de voir ce que ça va donner !

Thor : Love and Thunder, le Marvel dans lequel je place tous mes espoirs

Et comme apparemment Kevin Feige a entendu mes prières, d’autres bonnes nouvelles ont succédé à celle-ci.

Dans un premier temps Taika Waititi, qui avait déjà pris les commandes de Thor : Ragnarok, sera de retour derrière la caméra.

Le réalisateur de Vampires en toute intimité a selon moi réussi à sauver un personnage qui s’enlisait dans une écriture un peu plate.

Avec Thor : Ragnarok, Taika Waititi a redonné vie à Thor et a permis à une multitude de personnages complexes et drôles de prendre leur place sur le devant de la scène.

Parmi eux : Valkyrie.

En 2017, Tessa Thompson, l’interprète de Valkyrie, et Taika Waititi évoquaient déjà la bisexualité de ce personnage iconique.

Si aucune scène évoquant son orientation sexuelle n’avait fait son chemin jusqu’à la version finale du film, il se pourrait bien que cela change avec Thor : Love and Thunder.

Durant la convention Tessa Thompson s’est prononcée sur le futur de son personnage :

« Tout d’abord, en tant que nouveau roi, elle doit trouver sa reine. »

Je ne sais pas si le rôle a déjà été casté, mais vraiment, s’il le faut, je me porte volontaire pour incarner sa reine.

Bon après, si Natalie Portman insiste pour prendre la place, je lui cède avec grand plaisir, hein.

tessa thompson: the first thing valkyrie needs to do as king is find her queen natalie portman: pic.twitter.com/34gQkIs45z — liz (@janevalkyrie) July 21, 2019

Questionné sur la présence de personnage LGBT dans Thor : Love and Thunder, Kevin Feige a confirmé à son tour :

« Oui c’est le cas, et ça ne concernera pas seulement [Valkyrie], mais aussi d’autres personnages issus de films dont nous avons parlé aujourd’hui. »

Bon, vu la représentation LGBT dont Feige avait tant vanté les mérites dans Avengers : Endgame je ne veux pas crier victoire trop tôt, ni ne m’emporter sur le sujet mais…

OMG OMG OMG ! PLUS DE PERSONNAGES LGBT DANS LE MCU OUIIIIII ENFIIIIN !

Plus qu’à dévoiler le prénom de Valkyrie et je serais au Valhalla.

Alors, au taquet pour ce prochain Thor ?

