C’est la pire nouvelle de ma journée, que dis-je, de ma semaine, voire du mois, de l’année même ! The OA, aka la meilleure série du moment, a été annulée par Netflix. Et sa créatrice, la très talentueuse Brit Marling, le regrette beaucoup.

The OA est une série extraordinaire, qui ne ressemble à aucune autre. C’est pourquoi je te conseille d’aller regarder de ce pas les deux premières saisons sur Netflix.

Mais la plateforme a annoncé que la saison 3 n’aurait pas lieu, malgré la fin de la saison 2 qui appelait très clairement à une suite.

Cindy Holland, la vice-présidente des contenus originaux chez Netflix a déclaré :

« Nous sommes extrêmement fiers des 16 chapitres fascinants de The OA et remercions Brit et Zal d’avoir partagé leur vision audacieuse et de la concrétiser grâce à leur incroyable talent artistique. Nous sommes impatients de travailler de nouveau avec eux à l’avenir, dans cette dimension et peut-être dans bien d’autres. »