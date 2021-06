Petite, j’ai été éperdument amoureuse de plusieurs personnages Disney : Robin des Bois (ouais c’est un renard and so what ?), Phœbus, John Smith et le Prince Eric (même si c’est le gars le plus boring).

Peter Pan, plutôt fuckboy que héros au grand cœur

Mais Peter Pan n’a jamais élu domicile dans mon cœur, et pour cause, je trouvais que c’était un flirteur invétéré qui jouait avec le cœur des filles, les rendait tristes et faisait flipper avec ses demandes chelou de type : « Tu veux bien être notre maman ? » à la pauvre Wendy.

« T’ES CHELOU PETER ! »

Et il était grand temps que quelqu’un révèle sa vraie nature.

D’après Deadline, un nouveau film est en préparation à Hollywood, qui se concentre sur quatre générations de femmes de la famille Darling (la mif de Wendy).

Ce film sera basé sur un roman de Laurie Fox publié en 2003 et intitulé The Lost Girls.

The Lost Girls, un film sur l’empouvoirement des personnages féminins de Peter Pan

Ellen Burstyn & Emma Thompson Among Cast For Female-Fronted Multi-Generational Peter Pan Pic ‘The Lost Girls’ — Toronto https://t.co/ypWNL8CUu8 pic.twitter.com/TUXopCZO8a — Deadline Hollywood (@DEADLINE) September 12, 2019

Le film s’attardera sur la manière dont Wendy lutte pour conserver son esprit créatif après son voyage avec Peter Pan. Comme sa grand-mère et sa mère, Wendy doit échapper à l’emprise que Peter a sur elle.

Alors que sa fille Berry est dans l’orbite de l’enfant éternel, Wendy fait tout pour la protéger.

C’est Livia De Paolis qui adaptera, réalisera et jouera le rôle de Wendy dans le film The Lost Girls. À ses côtés, tu pourras retrouver Ellen Burstyn et Emma Thompson.

Je trouve très intéressant de se pencher sur les agissements creepy et toxiques de Peter, qui oblige les jeunes femmes à « ne pas grandir », ne supporte pas quand elles le font quand même, et leur demande d’être « une maman ».

Enfin, l’histoire est vue sous un autre angle, celui de l’empowerment de ses héroïnes féminines, et analyse les comportements néfastes de Peter Pan.

Ce nouvel arc narratif considère donc l’ancien héros Disney comme le « méchant » de l’histoire.

Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été annoncée, mais je reviens vers toi dès que j’en sais plus.

À lire aussi : Le palmarès complet du Festival du Cinéma américain de Deauville