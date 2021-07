5 ans après le premier opus de Kingsman, le groupe d’élite le plus classe des services de renseignement britanniques fait son grand retour dans un préquel rythmé.

Préquel des deux précédents long-métrages, The King’s Man racontera l’origine du service de renseignements le plus classe d’Angleterre.

Une bande-annonce qui ne rigole pas pour le préquel de Kingsman

[youtubevideo id=e82JHkkPw54]

Peut-être que le trailer cache bien son jeu, mais il semblerait que The King’s Man soit plus sombre et plus sérieux que Kingsman : Services secrets et Kingsman : Le Cercle d’or.

Il faut dire que le synopsis se prête peu aux rires : dans une Europe ravagée par la guerre, un homme (Ralph Fiennes) va créer un groupe d’élite pour lutter contre la montée en puissance de tyrans et génies du mal.

Un casting chic pour le préquel de Kingsman

En plus de Ralph Fiennes dans le rôle principal, tu retrouveras Gemma Arterton, aujourd’hui à l’affiche de Vita & Virginia.

À leurs côtés : Harris Dickinson (Matthias et Maxime), Matthew Goode (Imitation Game), Aaron Taylor-Johnson (Kickass), Stanley Tucci (Hunger Games), Daniel Brühl (L’alieniste), et Rhys Ifans (Snowden).

Un casting testostéroné qui annonce des scènes de combats comme Kingsman a l’habitude d’en proposer.

The King’s Man sortira au cinéma le 14 février 2020.

Hâte de connaître les origines de Kingsman ?

