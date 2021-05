Avec le très attendu The Irishman, Netflix nous emmène dans l’univers de Martin Scorsese, le célèbre réalisateur aux multiples récompenses (Oscar et Palme d’or, tout de même !), connu pour ses films de loustics pas vraiment nets, ni commodes.

En tant que fan de son travail, j’ai hâte de bientôt découvrir The Irishman sur Netflix !

Une date de diffusion pour The Irishman

Mise à jour du 28 août 2019

Netflix l’a annoncé, le prochain film de Martin Scorsese sortira le 27 novembre !

Entre dans l’histoire. The Irishman. Par Martin Scorsese. Le 27 novembre. pic.twitter.com/uzyNCZhKC4 — Netflix France (@NetflixFR) August 27, 2019

Par ailleurs, The Irishman aura une durée totale de… 3h30.

Au moins, le fait que le film soit sur Netflix te permettra de faire des pauses pipi sans en rater une miette.

La bande-annonce hypnotisante de The Irishman

Publié le 31 juillet 2019

Voici la première bande-annonce du prochain film de Martin Scorsese !

C’est dingue, avec ces plans, je me croirais presque dans Les Affranchis.

Pas de date de sortie exacte pour le moment, mais il sortira bien à l’automne 2019, au moment de la course à l’Oscar. Et comme Roma d’Alfonso Cuarón l’année dernière, il pourrait bien tout rafler !

De quoi va parler The Irishman ?

The Irishman se concentrera sur la vie de Frank, surnommé the Irishman (sûrement en rapport avec ses origines), soupçonné d’avoir supprimé en 1975 le mafieux Jimmy Hoffa.

1975 ? Ça fait un bout de temps. Scorsese a donc prévu une fresque s’étalant sur plusieurs décennies depuis 1950.

Et pour plus de réalisme, il a recours à une technologie de rajeunissement digital sur ses acteurs.

Ainsi, son casting de plus de 70 ans paraîtra 30 ans de moins dans certains flashbacks, tout en gardant l’intensité de son jeu (ce qui n’est parfois pas le cas quand le maquillage entre en compte). Le résultat est bluffant dans la bande-annonce !

Martin Scorsese revient à la source avec The Irishman

L’œuvre de Martin Scorsese, nerveuse et violente, constitue un répertoire de classiques incontournables qui te régalera si tu es fan des films de mafieux.

Le réalisateur remporte la Palme d’or du Festival de Cannes 1976 avec Taxi Driver, qui offre à Robert De Niro un rôle de composition comme il en existe peu.

S’ensuit une tripotée de longs-métrages couronnés de succès, comme Les Affranchis, Casino, Gangs of New York, Les Infiltrés, et j’en passe ! Ceux-ci font du cinéaste un spécialiste du film de gangster.

Mais Scorsese sait aussi se diversifier. Il s’éloigne depuis quelques années de ses voyous fétiches pour se diriger vers les fous de Shutter Island, les milliardaires mégalomanes de Le Loup de Wall Street, ou encore les missionnaires jésuites de Silence.

Il rend même hommage à Georges Méliès dans son film en relief, Hugo Cabret.

Avec The Irishman, Scorsese semble revenir à ses amours premières, et ça se voit dans son casting ! C’est à la limite de l’auto-citation.

Un casting de vieux loubards pour The Irishman

Oh, tu connais bien leur tête ou au moins leur nom, ils sont passés partout, depuis le temps !

Robert De Niro (Taxi Driver), Al Pacino (Le Parrain), Harvey Keitel (Taxi Driver également) et Joe Pesci (Les Affranchis) ont tous entre 75 et 80 ans, et ils ont tous répondu présents.

Eh, ce n’est pas parce que ce sont les vieux de la vieille que le film ne va pas déménager pour autant. J’ai confiance en mes mafieux préférés pour revenir en force dans un film bien puissant ! C’est pas aux vieux singes qu’on apprend à dégainer des p’tits flingues !

Juste un peu déçue à l’idée que je ne pourrai pas le regarder sur grand écran…

Alors lectrice ? Il te chauffe ce film Netflix ?

