Un acteur de Hill House revient dans The Haunting of Bly Manor

Mis à jour le 16 juillet 2019

Après Victoria Pedretti (Nell Crain), c’est au tour de l’acteur Oliver Jackson-Cohen de retrouver le chemin du manoir hanté !

Oliver Jackson-Cohen rejoint The Haunting of Bly Manor

ON SE VOIT DANS TES CAUCHEMARS !!

Les interprètes des plus chou des enfants Crain n’incarneront cependant pas le même rôle que dans The Haunting of Hill House, la série étant une anthologie.

L’acteur a gardé le mystère sur son nouveau personnage, dévoilant simplement qu’il s’agirait d’un « charmant jeune homme » nommé Peter.

Le show va-t-il poser une American Horror Story et faire revenir la plupart des acteurs de la saison 1 dans The Hauting of Bly Manor ? Cela semble en tous cas bien parti pour… et je ne pourrais pas être plus heureuse !

Publié le 1er juillet 2019

J’ai passé l’année 2018 a chercher le frisson.

Les années précédentes, on m’avait servi du film d’horreur hyper quali à toutes les sauces, notamment avec les excellents The Wailing, Le dernier train pour Busan, etc.

Mais 2018 a été l’année de la surprise, et ça n’est donc pas au cinéma que j’ai expérimenté l’effroi.

Non, c’est chez moi, dans mon cocon douillet, que j’ai été frappée en plein bide par le génie de Mike Flanagan, excellent conteur d’histoires et notamment réalisateur de Pas un bruit.

The Haunting of Hill House, c’était quoi déjà ?

Chaque famille a ses démons.

Mais celle-ci en a plus que les autres.

Composé d’un père, d’une mère, de trois sœurs et de deux frères, ce joyeux clan s’installe alors que les enfants sont encore petits dans une demeure immense qu’ils ont pour mission de rénover.

Cette immense baraque enfoncée dans la brume n’est pas que le berceau de l’amour, et ça tout le monde va s’en rendre compte à son rythme.

Les enfants sont régulièrement visités par des présences fantomatiques, qui ne leur veulent peut-être pas que du bien.

Un soir, alors que les petits dorment, le père affolé vient les réveiller, court jusqu’à la voiture, et met les gaz.

Une seule chose compte : s’éloigner le plus possible de cette maison supposément « hantée ».

Les années passent alors, et la famille se disloque, rongée par cette nuit, et la perte de la matriarche.

Mais suite à un événement dramatique, tout le monde se réunit à nouveau…

The Haunting of Hill House explore les fantômes, les angoisses de ses personnages.

Inspiré du roman éponyme de Shirley Jackson, publié en 1959, cette série se fait fine analyste des traumatismes humains.

On y explore les tréfonds de la psychologie de chacun des membres de la famille sans jamais tomber dans le misérabilisme ou les clichés.

Bref, cette saison 1 m’avait rendue dingue, au point que je n’ai parlé que de ça pendant les semaines qui ont suivi sa sortie sur Netflix.

The haunting of Bly Manor retrouve l’actrice Victoria Pedretti

La saison 2 de la série évènement ne sera pas la suite de la première puisque cette série est une anthologie.

Résultat ? Tu auras droit à une toute nouvelle histoire avec de tout nouveaux personnages.

L’occasion de retrouver une actrice qui n’avait pas survécu à la saison 1 : Victoria Pedretti.

Souviens-toi, elle incarnait Nell Crain, l’une des sœurs de la famille, qui était très fragile psychologiquement.

La jeune actrice a confirmé son retour à l’écran sur Instagram :

« Salut à tous, je suis très heureuse d’annoncer que je serai de retour dans l’univers Haunting pour la saison 2, The Haunting of Bly Manor. […] Je jouerai Dani, une gouvernante qui prend soin de deux enfants un peu spéciaux. Notre super équipe de scénaristes est en train d’écrire la nouvelle saison en ce moment, et je suis tellement excitée de commencer. Elle arrivera sur Netflix en 2020 et je pense que vous allez l’adorer. »

Eh ben en tout cas, j’ai grand hâte.

The haunting of Bly Manor, inspiré de ma nouvelle préférée

Ce qui m’excite le plus, c’est sans aucun doute le synopsis. Car cette saison 2 est tirée du Tour d’écrou, un monument de l’horreur signé Henry James.

Publiée en 1898, cette nouvelle a connu un très joli succès lors de sa sortie et a notamment été encensée par Oscar Wilde (rien que ça).

Un siècle et des poussières plus tard, le livre continue de passionner les férus de littérature et d’horreur. Tant et si bien qu’il s’est vu plusieurs fois adapter au cinéma.

Le Tour d’écrou trône sur mon semblant de table basse depuis une bonne dizaine d’années.

Recommandé par mon ancien prof de Français, je l’avais acheté sans conviction mais m’étais laissée séduire dès les premières lignes.

C’est que l’ombre d’un stress plane en permanence sur les mots d’Henry James. Avec élégance et surtout concision, il pose les bases de l’horreur, en oscillant entre éléments du réel et surnaturel.

Il décontenance d’abord, séduit ensuite.

De quoi parle Le tour d’écrou ?

Le tour d’écrou, c’est l’histoire d’une jeune femme engagée comme gouvernante par un riche célibataire pour veiller sur ses neveu et nièce, Flora et Miles.

Orphelins, ceux-ci vivent dans une vaste propriété isolée à la campagne.

La jeune femme se rend rapidement compte que le comportement des enfants est singulier. Leur attitude est même franchement inquiétante. De quel mal souffrent-ils ?

En parallèle, la gouvernante commence à avoir d’horribles visions.

Mais que peut-il bien se passer dans cette demeure ? Eh bien… il te faudra attendre 2020 pour le savoir.

Je sens déjà que la plume bien taillée d’Henry James mêlée au talent des scénaristes et des acteurs de la série devrait faire des merveilles.

Réponse l’année prochaine.

