La saison 3 de The Handmaid’s Tale a fait couler beaucoup d’encre, y compris sur madmoiZelle.

Il y a quelques semaines, je t’ai d’ailleurs communiqué mon avis sur les épisodes du « milieu de saison », sorte de ventre mou dont on ne savait pas ce qui allait sortir.

J’étais un peu déçue par la tournure qu’avaient pris les évènements, et par la manière dont le scénario tournait à mon sens en rond, en oubliant les éléments potentiellement forts de son intrigue.

Mais les 2/3 derniers épisodes m’ont fait réviser mon jugement, parce que bordel, ils étaient riches en émotion et en action !

Tous les éléments de puissance de la série y étaient disséminés, et le climax m’a filé une tachycardie de tous les Saints. Au sortir de la saison, j’étais épuisée, mais prête bien sûr à encaisser la suite…

En parlant de suite, sache que la plateforme Hulu, qui produit The Handmaid’s Tale, compte bien surfer sur le succès de sa série phare !

Ainsi, elle adaptera le prochain livre de Margaret Atwood à l’écran. C’est la suite de The Handmaid’s Tale et ça s’appelle The Testaments.

Ce nouveau roman, qui sort en septembre 2019 aux États-Unis, sera narré par 3 personnages féminins :

Il t’entrainera, douce lectrice, 15 ans après le récit narré par June.

Dans ce livre, Margaret Atwood répondra à bien des questions que tu t’es sans doute déjà posées concernant la politique de Gilead et ses fondations…

L’auteure de 79 ans a tweeté :

Yes indeed to those who asked: I’m writing a sequel to The #HandmaidsTale. #TheTestaments is set 15 years after Offred’s final scene and is narrated by three female characters. It will be published in Sept 2019. More details: https://t.co/e1umh5FwpX pic.twitter.com/pePp0zpuif

— Margaret E. Atwood (@MargaretAtwood) November 28, 2018