C’était l’un des visuels les plus marquants du marketing autour de The Handmaid’s Tale saison 3 : une Servante à la bouche cousue par des anneaux de métal.

Moi qui pensais que la série aurait du mal à faire « plus horrible », ça m’avait bien fait flipper…

Il a fallu attendre l’épisode 6 pour savoir d’où sortent ces terrifiantes mutilations. Et ça m’a fait me poser pas mal de questions.

Attention spoilers ! Cet article va spoiler des éléments de The Handmaid’s Tale saison 3, jusqu’à l’épisode 6.

Les anneaux dans The Handmaid’s Tale saison 3

C’est à Washington D.C. que June, mais aussi Aunt Lydia et même les Wateford sont confrontés à cette nouvelle « trouvaille » de Gilead.

Ofgeorge, la Servante du puissant High Commander Winslow, a les lèvres maintenues fermées par des anneaux métalliques, ce qui explique les bâillons ajoutés au costume écarlate.

Et elle n’est pas la seule Servante dans ce cas, comme le constate Aunt Lydia qui semble choquée par cette pratique (alors qu’elle a ordonné de faire couper des langues, ON OUBLIE PAS OKAY LYDIA).

Les questions posées par les anneaux dans The Handmaid’s Tale

Une fois le choc visuel passé — et il a été, pour moi, très puissant… des questions se posent.

Quel est le fuck ? Comment ça marche ? Comment elles mangent ? Quid de l’hygiène dentaire ? Et au moment de la « Cérémonie » (le viol rituel) ?

Si le but est de rendre les Servantes muettes, ne serait-il pas plus « sûr » et moins dangereux de leur opérer la langue ou les cordes vocales sous anesthésie ?

Et si elles ont le nez bouché et ne peuvent pas respirer normalement ? Et si elles ont une intoxication alimentaire ou des nausées pendant la grossesse ?

ET POUR L’ACCOUCHEMENT PUTAIN ?

J’ai donc mené ma petite enquête.

Les anneaux, pas seulement pour les Servantes

En premier lieu, les Servantes ne semblent pas les seules concernées par cette horrible pratique. On voit ici des Martha qui ont aussi la bouche masquée :

Un « vœu de silence » est également évoqué, sous-entendant que ces anneaux sont d’une certaine façon un « choix » (comme si on pouvait choisir des trucs à Gilead quand on est une femme mdr).

Je ne pense donc pas forcément que TOUTES les Servantes et TOUTES les Martha sont ainsi mutilées à Washington D.C. ; c’est peut-être une forme de punition, infligée sous couvert de « vœu pieux » ?

Il est possible que toutes les femmes soient bâillonnées afin qu’on ne sache pas qui a la bouche cousue ou pas — et donc, limiter les velléités d’engager une conversation avec sa voisine…

Les anneaux de The Handmaid’s Tale expliqués

Sur Instagram, Natalie Brofman, costumière sur The Handmaid’s Tale saison 3, a dédié un post à la question des anneaux. Elle explique :

« Pendant nos recherches pour créer la tenue des Servantes de Washington, il nous a fallu prendre plusieurs éléments en considération. En premier lieu, comment diminuer encore le peu d’expression physique qu’elles ont dans la société (via le langage), et deux, comment faire encore plus peur. En plaçant [le bâillon] sous le nez, on permet quand même un peu d’expressivité. Et ça couvre le peu de peau qui reste exposée, réduisant les filles à des machines natalistes. Les fermetures [à l’arrière du bâillon] sont des anneaux pour manteaux en fourrure, afin de sécuriser le tout. »

Les commentaires sont nombreux, le principal étant… « Mais comment elles mangent ?! ». Natalie Brofman a répondu :

« Elles peuvent retirer les anneaux pour manger. C’est un vœu de silence « volontaire » donc il est possible de les enlever. C’est comme un piercing. »

BON. C’est déjà ça. Mais ça me paraît quand même hyper risqué, prompt à déchausser les dents, à abîmer les gencives, en plus d’être, je le répète, HORRIBLOS.

Mais voilà, tu sais tout : les anneaux ne sont pas juste une lubie des showrunners au détriment de tout réalisme. Ça a été un poil réfléchi en amont.

J’aimerais à présent effacer toutes ces images de ma mémoire. Help.

