Après un mois d’absence dans les bureaux de madmoiZelle, je suis de retour avec une peau trop cuite et une sérénité à toute épreuve.

Pendant mes longues vacances, j’ai complètement abandonné mes séries en cours pour me recentrer sur moi-même, comme dirait Stefano, mon prof de yoga qui a des tatouages sur les chevilles et pourrait donc très bien être le comte Olaf.

The Handmaid’s Tale, de déception à belle surprise

Le programme que j’ai lâché avec bonheur, c’est The Handmaid’s Tale, que les deux premières saisons avaient pourtant hissé dans mon esprit au rang de meilleure dystopie jamais portée à la télé.

Mais cette saison 3, qui s’est pourtant magnifiquement ouverte sur un drame au cœur du foyer des Waterford, avait un goût soporifique par dessus lequel je ne suis pas parvenue à passer.

Disons le clairement, les 9 premiers épisodes sont chiants à crever. Tous les efforts semblaient avoir été mis sur l’esthétique, et l’intrigue en souffrait pas mal.

J’ai donc délaissé la série avec plaisir jusqu’à ce qu’une amie m’encourage à poursuivre au-delà du dixième épisode, censé me faire réviser mon jugement.

Hier soir en rentrant de vacances j’ai donc maté les 3 épisodes qui me manquaient.

À la fin du douzième, j’ai donné raison à mon amie, et plutôt deux fois qu’une.

Parce que WALLAH COMMENT C’EST TROP BIEN.

Le gros point fort de cette saison, j’en parlais déjà il y a quelques semaines, c’est sans aucun doute l’évolution mentale des personnages.

Et ces derniers épisodes signent l’aboutissement de tout ce qui a été initié depuis le début du programme.

Chacun des protagonistes arrive désormais à un carrefour de l’intrigue et à un point de non-retour. Ils ont tous pris des décisions qui s’apprêtent à changer, et même sans doute altérer le cours de leur vie ainsi que celui de Gilead.

June veut faire sortir 52 enfants de la ville, son Commander se jette (pour l’instant) à corps perdu dans cette mission, Serena a trahi son mari, et même les Martha se mettent en danger pour suivre June dans son projet héroïque.

La résistance est bien en place et la révolution en marche.

L’épisode 13 devrait donc naturellement être le plus haletant de toute la série puisqu’il implique la fuite d’un nombre considérable de personnes.

Mais alors, qu’est-ce qui adviendra de nos personnages préférés, et plus globalement de l’intrigue entière ?

Voilà ce que j’aimerais voir aujourd’hui sur Hulu et demain sur OCS.

June prend les commandes de l’opération sauvetage dans The Handmaid’s Tale S03E13

Cet ultime épisode s’intitule sobrement Alarme, ce qui en dit long sur sa dimension dramatique.

Si tu regardes le très court teaser de l’épisode 13, tu pourras voir June plus déterminée que jamais glisser à Lawrence :

« You are not in charge, I am. »

Comprends par là :

« Tu n’es pas le boss. JE suis le boss ».

En quelques mots elle vient asseoir son statut de boss bitch que personne ne peut remettre en question.

Dans cette dernière partie, j’aimerais la voir devenir la killeuse qu’elle est vouée à être, profondément changée par la tyrannie de Gilead.

Elle a décidé de sacrifier ses principes pour une cause plus grande et n’a eu de cesse de commettre des actes de plus en plus répréhensibles, en agressant par exemple Serena avec un scalpel, et surtout en laissant mourir la femme de son Commandant pour qu’elle ne mette plus son opération en péril.

Toute cette saison s’est focalisée sur les changements psychologiques et la dureté nouvelle de son personnage principal, et je pense que ce dernier épisode va le voir éclater.

Il y a fort à parier que June devienne une machine de guerre, prête À TOUT pour atteindre son objectif héroïque.

June tombe dans un guet-apens dans The Handmaid’s Tale S03E13

C’est horrible à écrire, mais je n’attends pas que The Handmaid’s Tale ait une issue positive.

Je regarde ce programme pour qu’il me fasse réfléchir, qu’il me choque, qu’il touche à quelque chose de quasiment viscéral en moi.

Les happy ending m’intéressent peu, en tout cas pour ce programme.

Ce que j’attends de ce dernier épisode, c’est un joli twist, un truc glaçant qui me laissera dans un sale état.

J’aimerais par exemple que la mission sauvetage des enfants tombe dans un guet-apens tendu par un Lawrence qui aurait pigé que June a laissé crever sa femme et aurait alerté les autorités pour se venger.

D’ailleurs, à la fin du teaser, tu pourras constater que l’épisode vire dans une violence abrupte à base de guns dans tous les sens.

Cette traque serait-elle le fruit d’une trahison ?

Et si Lawrence n’est pas derrière ce coup bas, qui pourrait l’être ? Une Martha en qui on avait eu confiance jusque là ?

Je n’en ai aucune idée mais j’espère que la série saura jouer avec nos nerfs une dernière fois, et se terminera sur un beau climax qui présagerait une saison 4 aux petits oignons de pied.

Les enfants parviennent à s’échapper dans The Handmaid’s Tale S03E13

Le projet de June est de faire s’évader 52 enfants « volés » par avion. AMBITIEUSE LA GOW.

Et si j’espère qu’il y aura un vrai twist dans l’intrigue et que l’issue de l’épisode ne sera pas positive pour June, je ne suis pas un monstre et espère sincèrement que les enfants seront secourus.

Je suis d’ailleurs persuadée que cette partie-là de la mission sera menée à bien.

Les enfants arriveront à mon sens à atteindre l’avion, et seront mis en sécurité au Canada.

Du coup, la saison 4 pourrait se concentrer sur l’enquête menée par le gouvernement de Gilead et l’impatience de celui-ci à trouver les responsables de cette évasion catastrophique.

Des mesures drastiques de sécurité seraient prises, des punitions hardcore seraient distribuées et des têtes tomberaient.

Sauf que cette évasion a été pensée par tellement de femmes qu’il serait difficile de toutes les condamner à mort, donc le gouvernement rivaliserait d’imagination pour faire ployer ses brebis galeuses.

De l’autre côté de la frontière, au Canada, le gouvernement prendrait des mesures peut-être plus invasives vis à vis de Gilead, après avoir recueilli les témoignages des enfants sauvés.

Voilà ce que j’aimerais globalement voir dans l’ultime épisode de cette saison 3 et dans la saison 4.

Honnêtement, j’attends beaucoup de cette dernière partie, et j’espère que mes ambitions seront comblées, voire surpassées par des scénaristes franchement au taquet.

Et toi mon esturgeon en sucre, qu’aimerais-tu voir demain ?

Un bain de sang ou un happy ending de toute beauté ?

Raconte-moi tout dans les commentaires !

À lire aussi : The Handmaid’s Tale, bande-annonce du dernier épisode de la saison 3