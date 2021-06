Bientôt la fin d’une ère.

Les pires des pires personnes prendront leur retraite après cette ultime saison, dont voici quelques images.

The Good Place saison 4, un bel aperçu

Je les aime TELLEMENT bordel. De toutes les séries comiques récentes, The Good Place est définitivement dans mon top 5.

Et l’arrivée au casting d’un nouveau personnage ultra non-chalant, limite je-m’en-foutiste me régale d’avance, tant je sais qu’il servira la débilité du récit à merveille.

Allez, il ne nous reste plus qu’à prendre notre mal en patience, ce sera bientôt le retour de nos anti-héros préférés.

Mise à jour du 26 août 2019

Les meilleures des pires personnes de l’univers te feront leurs adieux dans The Good Place saison 4… car toutes les bonnes choses ont une fin !

Une date de diffusion pour The Good Place saison 4

Enfin, une date de diffusion a été annoncée par Netflix pour The Good Place.

Tu pourras commencer à dire au revoir à tous ces personnages hauts en couleur dès le 27 septembre sur Netflix.

Mais ces adieux seront longs et savoureux, car la plateforme ne révèlera qu’un épisode par semaine !

Je pleure déjà, et j’espère qu’on ira tous au paradis, même moi (bisous Michel).

The Good Place saison 4 : la dernière saison

Publié le 11 juin 2019

Dans la saison 3 de The Good Place, les cartes avaient été rebattues et The Good Place nous avaient sorties de l’enfer pour nous transporter dans le monde réel.

Cette ultime saison sera-t-elle l’occasion de nous emmener au paradis ?

Quatre saisons durant, The Good Place aura su me faire découvrir des personnages hauts en couleur, aussi pénibles qu’attachants.

J’ai beaucoup ri avec Eleanor, Chidi, Tahani, Jason, Janet et Michael, et je ne saurais pas dire lequel est mon préféré… (Si, ok, c’est Tahani.)

Pourquoi The Good Place finit après la saison 4

Cette série délurée me laissera bien orpheline après cette quatrième saison, bien qu’elle n’ait pas été conçue pour durer plus longtemps !

Le créateur Michael Schur a affirmé dans son interview donnée au Hollywood Reporter que l’histoire qu’il espérait raconter sera, au terme de cette ultime, saison… racontée.

Je trouve qu’il est intelligent et important aujourd’hui de savoir s’arrêter avant la saison de trop.

Il ne s’agit donc pas d’une annulation, mais bien de la fin d’un récit maîtrisé. Ça rend la chose moins triste !

Je vais quand même devoir m’enfiler beaucoup de frozen yogurts pour m’en remettre

The Good Place saison 4 : toutes les infos

Mais la fin n’est pas si proche, il me reste quand même une saison entière à binger !

Comme d’habitude, elle sera composée de 13 épisodes, mais un quatorzième chapitre long d’une heure devrait s’incruster.

Hâte !

Kristen Bell, l’interprète d’Eleanor, devrait aussi s’essayer à la réalisation le temps d’un épisode.

Pas de date de sortie pour le moment, mais l’ultime saison sera diffusée en France sur Netflix.

See you in Hell !

