Mise à jour du 5 novembre 2019 par Alix

C’est aujourd’hui, hourra !

The End of the F***ing World saison 2 sort aujourd’hui sur Netflix

Nous sommes le 5 novembre, et ce soir, je vais enfin pouvoir retrouver James et Alyssa, mes meurtriers préférés.

Toi aussi, tu penses tout binger en une soirée ?

Mise à jour du 2 novembre 2019 par Alix

Le 5 novembre, Netflix sortira la saison 2 de The End of the F***ing World.

Sa nouvelle bande-annonce tout juste sortie, il est l’heure pour moi de me préparer à me replonger dans cette série que j’ai adorée.

On en était où de The End of the F***ing World ?

Dans la saison 1, je découvrais James, un jeune adolescent britannique persuadé qu’il est psychopathe.

Mais sa rencontre avec Alyssa lui a non seulement prouvé qu’il n’était pas un serial killer en devenir, mais qu’il lui est aussi possible d’éprouver des sentiments amoureux.

J’ai suivi ce couple dans toutes ses mésaventures à la Bonnie and Clyde, de leur école buissonnière à leur fugue criminelle.

J’ai été séduite par l’humour pince-sans-rire que j’aime retrouver dans les séries britanniques, et j’ai adoré l’esthétique travaillée et bien particulière des images.

Le pitch m’avait interpellée, et le scénario m’a happée, car je trouvais que cette histoire sortait de l’ordinaire et avait trouvé un ton bien à elle, à mi-chemin entre la série teen et le road movie dramatique.

Mais la saison 1 m’a laissée en plan sur cette plage, avec un James qui court à corps perdu vers une évasion impossible. Les coups de feu résonnent, Alyssa crie, et puis plus rien.

La saison 2 va devoir répondre à beaucoup de mes questions !

Ce que j’attends de The End of the F***ing world saison 2

Voici donc sans plus attendre la bande-annonce de The End of the F***ing World saison 2 :

Une bande-annonce ma foi mystérieuse, avec de nombreux plans d’Alyssa bien malheureuse dans son job peu passionnant ou dans sa robe de mariée, une bière à la main.

Elle ne se marie pas avec son Clyde, donc ?

Apparemment non, car tout laisse à penser que James serait mort sur la plage.

Attention, détective Alix a cependant repéré une ombre suspecte à quelques reprises dans ce trailer, et sans vouloir m’avancer, je dirais que James est resté dans le coin.

A-t-il finalement survécu sans qu’Alyssa le sache, et s’est-il caché toutes ces années dans l’espoir d’un jour être réuni avec elle ?

Ou Alyssa se marie-t-elle avec quelqu’un d’autre dans l’objectif de brouiller les pistes de la jeune détective, qui semble être encore penchée sur son cas ?

Tout ce que j’espère, c’est que cette saison m’amène de nouveaux rebondissements tous plus zinzins les uns que les autres, des bisous tendres et maladroits, et une utilisation abusive du mot fuck.

Mise à jour du 9 septembre 2019 par Alix

Une date de diffusion pour The End of the F***ing World saison 2

La fin du monde, ce n'est plus "prochainement" : The End of the F***ing World saison 2, c'est pour novembre. pic.twitter.com/KfY5d2ctXo — Netflix France (@NetflixFR) September 6, 2019

Certes, ce n’est pas encore très précis, mais au moins je sais qu’en novembre, dans environ deux mois, je vais pouvoir me délecter de la deuxième partie de la série.

La saison 2 aura lieu deux ans après la fin de la saison 1. Que sont devenus les personnages ?

As-tu aussi hâte que moi de le savoir, lectrice ?

Mise à jour du 5 mars 2019

En août dernier, la nouvelle tombait selon laquelle, et contre toute attente, une saison 2 de The End of the F***ing World aurait bien lieu.

Et ça y est, les choses deviennent vraiment sérieuses…

The End of the F***ing World saison 2 a commencé

Netflix a annoncé hier sur Twitter que la saison 2 était bien entrée en production !

"The End of the Fucking World" Season 2 is officially in production! #TEOTFW pic.twitter.com/csviIhHBI0 — See What's Next (@seewhatsnext) March 4, 2019

Pour l’instant, aucune date de sortie n’a encore été annoncée mais les nouvelles devraient tomber au compte goutte.

Évidemment, je te tiens au courant !

Article initialement publié le 22 août 2018 —

C’est la nouvelle à laquelle je ne m’attendais pas du tout.

Naïvement, en arrivant à la rédaction à 9h pétantes ce matin, j’ai ouvert mon ordinateur et zoné sur Internet à la recherche de news qui pourraient satisfaire ta curiosité, chère lectrice, quand je suis tombée sur la nouvelle du mois !

Et puis BAM, une deuxième nouvelle incroyable (qui fera l’objet d’un autre article, écrit par notre chère Océane) !

Une bien belle journée commençait…

The End of the F***ing World, une merveille

L’année dernière, je cédai aux sirènes de Netflix et bingeai en une soirée l’intégralité de la série événement, adaptée du roman graphique de Charles Forsman. J’étais happée, littéralement.

Et pour cause, The End of the F***ing World a de jolis airs des films de Wes Anderson. Chaque plan est travaillé, les personnages ouvrent souvent des yeux hallucinés, et l’intrigue augmente en folie à chaque épisode.

Un bonheur, duquel il est difficile de redescendre.

Alors, de quoi ça parle déjà ?

The End Of The F**cking World, de quoi ça parle ?

James, 17 ans, est certain d’être un psychopathe, du genre qui plonge sa main dans une friteuse pour ressentir quelque chose à l’âge de 9 ans.

Il n’aime pas l’école mais ce n’est pas grave, c’est un bon lieu d’observation pour son projet : tuer quelqu’un, en toute simplicité.

Au lycée il rencontre Alyssa, une fille qu’il trouve très intéressante… à tuer justement !

Seulement voilà, elle commence à lui faire ressentir des choses sans même avoir besoin de plonger sa main dans l’huile bouillante…

Les deux jeunes gens finissent par partir ensemble à l’aventure. Une aventure semée d’embuches, de déconvenues et de rencontres parfois malencontreuses.

Bref, The End of the F***ing World prenait l’adolescence par un bout habituellement peu exploré. J’en étais si fan, que je lui consacrai un second binge-watching, ce que je ne fais quasiment jamais.

The End of the F***ing World aura une saison 2

Je ne m’y attendais pas, mais alors pas du tout.

D’ailleurs, je trouvais que la toute fin de la saison 1 n’appelait pas de suite. Autant dire que je suis plutôt curieuse de voir où les scénaristes vont nous emmener avec cette saison 2.

Normalement, je ne suis pas friande du fait de « tirer sur la corde » et de prolonger des séries qui à l’origine ne devaient contenir que quelques épisodes et qui ont été pensées pour être courtes.

Je trouve que ça brise la dynamique instaurée par l’intention.

Mais bon, je préfère ne pas faire ma vieille conne avant d’avoir vu le produit fini, donc espérons que cette saison soit à la hauteur de nos attentes et surtout à la hauteur de la saison 1.

Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été annoncée concernant la suite de la love story entre James et Alyssa, mais elle devrait tomber dans les mois qui arrivent.

Alors que penses-tu de ce renouvellement ? Nécessaire ou poussif ?

À lire aussi : 13 Reasons Why a-t-elle perdu ce qui a fait son succès ?