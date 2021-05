The Boys saison 1 a débarqué ce 26 juillet en intégralité sur Amazon Prime Video.

Viens vite découvrir de quoi parle cette nouvelle série adaptée d’un comics sanglant et irrévérencieux !

ATTENTION SPOILERS Cet article abordera brièvement des évènements qui se déroulent durant le premier épisode de la saison 1 de The Boys.

Des héros pas si super dans The Boys

Menés par le Protecteur de la patrie (mélange entre Superman et Captain America) Reine Maeve, une version détournée de Wonder Woman, A-Train, le cousin de The Flash, The Deep, maître des océans comme Aquaman, et Translucide, un homme invisible, sauvent les innocents et protègent la veuve et l’orphelin.

Les 7, comme ils se font appeler, ont tout pour être les Avengers ou la Justice League de l’univers de The Boys : ils ont des super-pouvoirs, des super-costumes, et sont adulés du public.

Petit problème, cette bienveillance et cet héroïsme de façade cachent une réalité bien plus sombre…

Corrompus par la gloire, la célébrité, ou simplement mauvais de base, ces « super-héros » n’hésitent pas à abuser de leur pouvoir, comme l’apprennent très vite Hughie et Starlight.

La petite amie du premier est tuée par A-Train dans une scène aussi gore qu’inattendue, tandis que la seconde, fraîchement arrivée parmi les 7, est violée par The Deep, le super-héros qu’elle admirait tant.

Le masque parfait des 7 se fissure, et Hughie et Starlight ne sont pas les seuls à s’en rendre compte. Bientôt, The Boys, une équipe de justiciers (et de bras cassés) va passer à l’action et tenter de stopper ces héros qui sont tout sauf super.

Un casting testostéroné pour The Boys

Développée par Evan Goldberg et Seth Rogen, qui avaient déjà travaillé à la création de Preacher, série inspirée du comics éponyme, et par Eric Kripke, The Boys est elle aussi adaptée d’une bande dessinée de Garth Ennis et Darick Robertson.

Le casting est porté par Karl Urban (Le Seigneur des Anneaux, Star Trek), en chef bourru des Boys. Il est accompagné par Jack Quaid (Hunger Games) et Erin Moriarty (Captain Fantastic), qui interprètent Hughie et Starlight.

Du côté des 7, Le Protecteur de la patrie est joué par Antony Starr (Banshee), Reine Maeve par Dominique McElligott (The Astronaut Wives Club), A-Train par Jessie T. Usher (Shaft) tandis que Chace Crawford incarne The Deep.

Et ça le change de Gossip Girl !

Elisabeth Sue (Battle of the sexes) interprète quant à elle Madelyn Stillwell, l’inébranlable vice présidente de Vought International, l’entreprise qui emploie les 7.

Un casting majoritairement masculin… qui rappelle bien qu’aux positions de pouvoir ce sont encore les hommes qui comptent le plus de sièges.

Mais la série propose aussi des personnages féminins forts, qui ne sont pas là pour se faire marcher sur les pieds, comme l’apprendront certains à leurs dépends.

The Boys, une série trash et politique

En voyant la bande-annonce, je m’attendais à une série drôle et trash, aux airs de Deadpool.

Les premiers épisodes m’ont vite fait comprendre que si The Boys était en effet irrespectueuse et ponctuée d’humour noire, elle était bien plus sombre et surtout bien plus politique que Deadpool.

Faux-semblants, contrats de super-héros, consumérisme… The Boys balance sur le pouvoir, et surtout sur l’abus du-dit pouvoir.

Elle critique ces haut-placés intouchables, qui derrière leur sourire et leur cote de popularité cachent de sombres secrets.

Malgré un thème qui aspire peu à la légèreté, la série arrive tout de même à provoquer quelques éclats de rire, et rend accro avec ses répliques bien trouvées et son rythme effréné !

