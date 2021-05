The Big Bang Theory c’est fini !

12 ans et 12 saisons après la diffusion du pilote, la série vient de faire ses adieux dans un double épisode diffusé le jeudi 16 mai sur CBS outre-Atlantique, et en direct sur Mycanal+ de notre côté.

Malgré des hauts, des bas, et surtout des dernières saisons qui n’ont pas connu le succès des premières, The Big Bang Theory a été la sitcom préférée des États-Unis et une des séries les plus regardées au monde.

Portée par l’agaçant mais attendrissant Sheldon Cooper (Jim Parsons), elle a aidé à populariser la culture geek en s’adressant à un large public avec humour.

Après des années de loyaux services, Jim Parsons a donc décidé de dire au revoir à son personnage dans un final simple et efficace…

After 12 years, television's #1 comedy says goodbye. Join us for the momentous #BigBangTheory one-hour finale, Thursday at 8/7c. pic.twitter.com/Z4jv05M5Cr — The Big Bang Theory (@bigbangtheory) May 14, 2019

Une chose est sûre, ce double épisode d’adieu est marqué par le changement ! Des grands, des petits (l’ascenseur a enfin été réparé !) qui ont mis Sheldon dans tous ses états…

Les grands gagnants du final de The Big Bang Theory

C’était un des arcs centraux de cette saison 12, et voilà, c’est fait : Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik) et Sheldon Cooper ont remporté le Prix Nobel de physique !

Une annonce aussi réjouissante que flippante pour ce brave Sheldon, si peu enclin au changement. Enfin ça, c’est ce qu’il croit…

Paniqué par les nouveautés de son quotidien, il se confie à Penny dans leur café favori. Cette dernière lui livre alors une phrase qui m’a frappée et résume très bien les 12 saisons passées :

« La seule chose qui reste la même, c’est que tout change en permanence ! »

Penny et Leonard ont une grande nouvelle à la fin de The Big Bang Theory

Il faut dire que les personnages en ont parcouru du chemin ces 12 dernières années…

Bernadette (Melissa Rauch) et Howard (Simon Helberg) se sont mariés et ont eu des enfants, Sheldon a enfin su dire « Je t’aime » à Amy avant de l’épouser.

Penny (Kaley Cuoco) et Leonard (Johnny Galecki) se sont eux aussi passés la bague au doigt et… attendent un bébé !

Certes, c’est un peu surprenant étant donné que Penny disait ne pas vouloir d’enfants au début de la saison… Mais les scénaristes sont revenus sur leur décision, et les personnages prennent (rapidement) le temps d’expliquer ce choix dans le dernier épisode :

« Elle n’en voulait pas, maintenant si, elle a changé d’avis ! »

Une justification un peu simpliste, mais pas irréelle.

Les enfants de Bernadette et Howard pour la première fois dans The Big Bang Theory

Les fans n’avaient pas encore eu l’occasion de voir Halley et Michael, mais c’est maintenant chose faite !

Relatable dans leur rôle de parents heureux mais fatigués, Howard et Bernadette se réjouissent de suivre leur bande d’amis jusqu’en Suède pour la remise du Prix Nobel.

— C’est la première fois qu’on sera juste tous les deux depuis des années…

— Dans une chambre d’hôtel, avec un grand lit…

— On va enfin pouvoir dormir !

Sarah Michelle Gellar dans The Big Bang Theory

Dans l’avion, puis dans le théâtre où Amy et Sheldon reçoivent leur prix, une tête blonde très connue de la télévision américain fait son apparition aux côtés de Rajesh.

Oui oui, pour son final The Big Bang Theory a invité Sarah Michelle Gellar dans un cameo inattendu !

Les nostalgiques de Buffy, je vous vois, je vous entends et je vous aime.

Prix Nobel du girl power pour Amy dans The Big Bang Theory

Dans ce dernier épisode Amy offre un très beau discours de remerciement en recevant son prix, invitant toutes les scientifiques en herbe et celles qui le sont déjà à croire en leurs rêves et à ne pas écouter les rageux qui chercheront à les rabaisser.

Ce type de représentation du girl power me met tout en joie.

Un discours émouvant pour conclure The Big Bang Theory

The Big Bang Theory ne serait pas ce qu’elle est sans le tempérament de Sheldon et son égocentrisme caractéristique. Alors forcément, l’épisode final ne loupe pas l’occasion de créer une dernière tension entre le scientifique et ses amis.

Sauf que cette fois-ci le mari d’Amy prend conscience de son attitude et profite de son discours au Prix Nobel pour remercier tous ses amis plutôt que de parler de lui !

Sa déclaration, honnête et émouvante, prend forcément à la gorge…

Lorsqu’il appelle Raj, Bernadette, Howard, Leonard et Penny à se lever un à un de leur siège, c’est autant Sheldon qui reconnaît l’importance de sa deuxième famille, que Jim Parsons et les fans qui disent au revoir à leurs personnages favoris.

L’épisode se conclut en douceur, la bande profitant d’un repas à emporter comme elle l’a fait tant de fois avant, avec en fond musical la version acoustique du générique.

Une fin satisfaisante pour The Big Bang Theory

« Émouvante », « réussie », « parfaite » : si les fans sont bien évidemment tristes, cette conclusion semble les combler, et je suis bien d’accord avec eux.

Il est vraiment beau ce final de #TheBigBangTheory. Ça rend plus facile de dire au revoir à cette série qui m’a tant fait rire pendant toutes ses années. Sheldon, Leonard, Penny, Raj, Amy, Howard et Bernadette : ce fut un plaisir. — Héloïse App' (@eyloiz) May 17, 2019

J’avais un peu peur que ça finisse en eau de boudin (comme dirait ma soeur et les personnes de plus de 80 ans) vu comment la série s’était étirée et un peu perdue en route, mais cette fin me satisfait tout à fait.

Je la trouve simple et naturelle : les personnages de ces deux derniers épisodes ont bien grandi depuis la première fois que le public les a découverts.

Ces geeks qui ne brillaient pas pour leurs compétences sociales sont maintenant mariés, parents, scientifiques accomplis, lauréats d’un Prix Nobel !

Ils ont fait le tour de ce qu’ils avaient à dire aux spectateurs, et si ces adieux sont émouvants, ils sont surtout logiques.

Les plus tristes pourront se tourner vers Young Sheldon, un spin-off sur l’enfance du physicien le plus insupp de la planète, également diffusé sur CBS aux États-Unis et sur Canal+ séries en France.

Bazinga !

