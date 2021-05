Pour prendre du plaisir au lit, encore faut-il être bien informée sur son corps et ce qui peut le faire kiffer.

Pour démonter les stéréotypes autour de l’orgasme féminin, une association a créé un test pour devenir une pro du clito !

Tout connaître sur le plaisir féminin

Afin d’aider les femmes à s’approprier leur corps et leur sexualité, la Fédération belge des Centres de Planning Familial des FPS vient de lancer une grande campagne d’information et de sensibilisation autour du plaisir féminin.

Son but : contre-carrer les tabous et les clichés qui empêchent les femmes de prendre du plaisir, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, et de faire progresser l’égalité face au sexisme.

Le plaisir, un enjeu féministe

Dans le dossier de presse de cette campagne, l’association souligne le lien étroit entre les normes sexuelles faussées et la place des femmes dans la société :

« Les inégalités entre les femmes et les hommes sont présentes dans de nombreux domaines de la vie quotidienne et aussi dans la sphère de la sexualité. Dans les relations hétérosexuelles en particulier, il semblerait que la sexualité soit encore souvent organisée pour favoriser le plaisir de l’homme au détriment de celui de la femme. »

Effectivement, il semblerait… L’éducation au plaisir féminin reste donc un enjeu majeur de la cause féministe.

Grâce à ce test disponible en ligne, tu vas pouvoir évaluer tes connaissances en la matière, et pourquoi pas celles de ton ou ta partenaire !

Alors, tu as eu tout bon ? Ou est-ce que ce test t’a appris de nouvelles choses ?

À lire aussi : Cette astuce promet plus de plaisir pendant le sexe en amazone