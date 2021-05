Hier, une rédactrice de madmoiZelle recevait un message de sa cousine en fin de quatrième année de médecine.

Une amie à elle a contacté la lingerie d’un hôpital où elle est externe afin de savoir pourquoi il n’était pas possible d’avoir une tenue à sa taille, dans laquelle elle pourrait correctement travailler.

La réponse de l’hôpital n’a pas tardée à être partagée sur Twitter.

Elle a d’abord été tweetée par Et ça se dit médecin, puis partagée par Martin Winckler qui pointe du doigt une hiérarchie médicale sexiste et paternaliste.

Comment mieux dire (et montrer) que la hiérarchie médicale est sexiste et paternaliste ? https://t.co/hvY2Y4q9vC

Suite à cette justification sexiste du personnel de l’hôpital, qui induirait que la profession de médecin n’est pas faite pour les femmes, j’ai demandé aux madmoiZelles si c’était une problématique répandue dans d’autres établissements.

Dans une story via le compte Instagram de madmoiZelle, je vous ai demandé si vous aviez été confrontées au souci des tenues de travail inadaptées à votre morphologie lors de votre internat, externat, ou stage de médecine en hôpital.

J’ai reçu quelques réponses, assez partagées.

Oui, les tenues de travail dans les hôpitaux sont unisexes, c’est un fait généralisé. Mais vous n’y voyez pas toutes un désavantage.

Joséphine, 27 ans, a repris des études de médecine à 25 ans. Elle rentre en 3e année :

« Je ne suis pas encore externe mais à chaque fois que je vais en stage, les médecins qui m’accueillent doivent me trouver une tenue.

C’est toujours la gêne car je peux rarement rentrer mon gros cul dans les « pyjamas » de chirurgie.

Toujours un kif d’expliquer qu’on est la seule du groupe à pas rentrer dans la taille 1… Et je ne fais QUE du 42 !

Je n’ai jamais vu de tenue femme ou homme, c’est toujours mixte et sans forme, et donc trop grand pour les filles petites et menues. »