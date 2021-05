— Publié le 2 mai 2019

Le mois d’août vient d’arriver, et toi même tu sais que c’est LA saison où tu risques d’être invitée à moult cérémonies d’unions.

C’est pourquoi Carotte (moi) vient à ta rescousse et te propose 3 looks simples, efficaces et pas chers selon l’ambiance de l’évènement !

Le look mariage décontracté

Peut-être vas-tu te rendre à un mariage tranquille qui ne te demande pas de t’habiller comme si tu allais au Met Gala.

Et ça tombe bien, car ce sera quand même plus pratique pour twerker sur la piste après le dessert.

Pour ça, je te propose donc une petite robe pas trop serrée, et une paire de baskets pas trop grosses pour qu’elles s’intègrent aisément à la tenue.

Avec ça, pas de problèmes pour danser toute la nuit.

Robe vichy ASOS Curve, 44,99€ ou standart 31,99€ / Robe bleue, ASOS, 39,99€ / Tennis, Spartoo, 34,99€

Tu auras remarqué que ces petites robes sont tout à fait campagnardes. Rappelle-toi, la tendance prairie a la côte cette saison !

Le look mariage chic

Si tu es invitée à un mariage princier par exemple, ou que l’on t’indique que le dress-code est chic, fait péter la robe de tapis rouge !

Et qui dit chic dit parfois talons, même si évidement tu n’es pas obligée d’en porter ! Ça sert simplement à donner un peu plus de définition à la silhouette.

Mais si ta robe est très longue à ne plus voir tes pieds… Saisis l’occasion pour être à plat si tu es plus à l’aise comme ça !

Robe bustier, ASOS, 108,99€ / Robe fendue, Boohoo, 31€ (jusqu’au 44) / Escarpins transparents, ASOS, 51,99€ / Escarpins oranges, ASOS, 48,99€

T’as vu, j’ai mis des escarpins transparents… Combinés avec la robe bustier bleue, ton look Cendrillon est maitrisé.

Un look mi-décontracté mi-chic

Tu ne sais pas trop quelle est l’ambiance du mariage et comment les autres seront habillés, et tu n’es pas prête à prendre trop de risques ?

Peut-être vont-ils tous être sur leur 31, ou peut-être vont-ils être décontractés du string.

Dans le doute, opte pour un entre deux astucieux !

Pour ça, une combinaison classe accompagnée d’une jolie paire de sandales fera l’affaire.

Combi bleue, Mango, 35,99€ / Mango combi rayée, 59,99€ / Sandales plates, Spartoo, 19,99€ / Sandales à talons, ASOS, 44,99€

Je te conseille les talons avec une combinaison, surtout si elle est longue.

Car déjà que c’est un vêtement généralement large en bas, un peu de hauteur plantaire évitera à l’effet longue silhouette d’être soudainement rompu sans prévenir quand vient la cheville.

Par contre, si ta combinaison est courte, c’est à dire qu’elle s’arrête au moins en haut de la cheville ou au niveau du mollet, les semelles plates risquent moins de casser la silhouette.

Si les baskets vont très bien avec une combi, je te conseille quand même de choisir une paire de sandales, qui sera plus appropriée à un look un peu classe.

La blazer, une source sûre

Pour contrer le petit air frais susceptible de souffler en fin d’après-midi, un blazer fera l’affaire.

Je dirais que c’est l’option la plus sûre pour aller avec toutes les tenues ci-dessus !

Choisis-le plutôt dans une couleur pastel et évite les noirs, gris et beiges un peu tristes qui rappellent davantage l’univers professionnel que celui d’une joyeuse réception familiale.

Blazer, H&M, 24,99€

Et voilà jeune pingouine royal, tu es fin prête pour tout mariage imminent !

C’est quoi ta tenue go to pour les mariages ? Est-ce que tu galères généralement à trouver ce qu’il te faut où tu maitrises la situation ?

