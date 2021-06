Ha je confirme c'est pas du tout du sweet lolita.

J'ai porté ce style pendant un moment, en plus du classic parfois encore aujourd'hui et c'est un style très codifié.



Les jupes ne doivent pas être au dessus du genou, pas d'épaules découvertes (donc une blouse sous la robe), pas de poitrine dénudé non plus, des collants ou bas au au-dessus du genou, une forme de jupe en cloche (obtenu avec un jupon ou une crino) pour les sweets, la forme en A est accepté pour le reste.

Et le sweet a des coloris rappelant l'enfance : pastels, ainsi que des imprimés enfantins.



Le lolita c'est un style vestimentaire japonais de part son origine mais inspiré du rococco/victorien européen, ça reprend ces codes là en tout cas. L'élégance sans montrer trop de parties de son corps.

Au final aujourd'hui je trouve que c'est un peu trop sexiste et puritain mais ça semble logique car inspiré du 18/19 éme siècle.

Après il y a des variantes bien sûr et il était admis de ne pas suivre ces règles de bases (bien que la communauté était assez pourrie en vrai).

Il y a même des marques spécifiques au lolita, souvent très chères (à 300 balles la robe quoi, 150 balles la chemise, 100 balles les chaussures, etc). Avec des marques moins connues et populaires, souvent chinoises, qui proposent des prix entre 50 et 150 euros la robe. D'ailleurs c'était une grande critique que je faisais de cette communauté où il y avait beaucoup de bourgeoisie et de jugement sur les marques de vêtements. Également énormément de grossophobie. Bref tu la sens la communauté toxique.

C'était pas tous le monde bien sûr et c'était assez français d'ailleurs sur certains points, mais avec l'émulation de groupes et la majorité, il y avait énormément de dramas. Même un site web appelé gossip lolita où ça clashait sévère en utilisant les pseudos des jeunes femmes. Il y a même eu des suicides dans la commu pour dire le niveau de toxicité de certaines (ça se regroupait en association généralement et via des forums populaires de la communauté).