La tendance des ongles néon a ravi les fans de couleurs dès le début de l’année mais c’est pas simple à porter ! Heureusement avec la tendance du néon accent nail, les manucures fluo se font élégantes…

Je te parle de la tendance néon depuis le début de l’année 2019 et des tendances ongles depuis ce qui paraît être la nuit des temps.

Aujourd’hui parlons des ongles néon mais pas des ongles full néon, compliqués à assortir avec tes tenues mais des néon accent nails, des petits rappels de couleurs fluo discrets.

La tendance néon accent nail pour porter facilement du fluo

La tendance néon accent nails consiste à faire un petit rappel de couleur fluo sur un ongle par ailleurs assez sobre. Suffisamment pour se démarquer mais pas trop non plus pour que ça reste facile à assortir avec son look.

Le bon équilibre en somme.

Ça peut être tout simple avec un semblant de french manucure mais fluo. Sur la photo ci-dessous c’est d’autant plus élégant que la manucure est mate.

https://www.instagram.com/p/Bz94QxNIkOr/

Sur le même principe, il est également possible de mettre à peu près TOUTES les couleurs sur ses doigts.

https://www.instagram.com/p/ByV6e14hKAH/?utm_source=ig_embed

Le néon peut même se cacher DERRIÈRE tes ongles…

https://www.instagram.com/p/BsOLsQ6hgHb/

Avec des formes géométriques c’est également très joli.

https://www.instagram.com/p/Bz5y2ebhRFQ/

https://www.instagram.com/p/Bzy9OQ3l6hr/

https://www.instagram.com/p/BltMfYsBM9l/

Je crois que j’adore cette tendance ongle de l’été 2019…

Les plus beaux vernis pour suivre la tendance néon accent nail

Si tu souhaites adhérer à cette tendance ou plus simplement te peinturlurer les ongles de couleurs qui brillent dans le noir, j’ai quelques propositions à te soumettre.

Pour l’été 2019 OPI a sorti une collection Néon donc ça tombe bien ! Les vernis sont vendus à Nocibé au prix de 14,50€. Si les vernis aux compositions moins synthétiques t’intéressent, Manucurist a également des références néon.

Et toi comment portes-tu les ongles néon ? Est-ce que tu connaissais la tendance néon accent nail ?

