L’autre jour, Mymy est arrivée au bureau en me posant une question :

« Dis, je vois plein de meufs avec les cheveux d’une couleur d’un côté et d’une autre de l’autre côté. Tu saurais pas d’où ça vient ? »

En tant que reporter de qualité, je me devais d’investiguer ce phénomène fort étonnant pour une personne ayant une couleur de cheveux aussi basique que moi.

Voici donc tout ce que tu dois savoir sur la tendance du Split Hair, aka les cheveux bicolores.

Le Split Hair, qu’est-ce que c’est ?

Comme je l’ai évoqué, le Split Hair est une tendance cheveux qui consiste à colorer la moitié de ses cheveux d’une couleur et l’autre moitié d’une autre.

Noir et blanc, rose et vert, bleu et vert… Les combinaisons sont infinies et se trouvent en masse sur Instagram avec le #splithair.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ?? ????? ?? ? (@kayloween) le 18 Sept. 2019 à 6 :17 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nika Just (@nikajust24) le 18 Sept. 2019 à 12 :41 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stephanie Moon (@hairy.moon) le 17 Sept. 2019 à 2 :26 PDT

Je remarque que la plupart des personnes qui arborent cette tendance cheveux ont la raie au milieu, ce qui doit faciliter la coloration.

À mon avis, cette technique nécessite de décolorer la moitié des cheveux pour obtenir une couleur aussi claire. J’aurais tendance à te déconseiller de le faire toute seule, mais au cas où, voici un tuto explicatif pour te guider :

Le Split Hair, d’où ça vient ?

Difficile de déterminer l’origine exacte de cette tendance capillaire, mais ce qui est sûre, c’est qu’elle ne date pas d’hier.

Il n’y a qu’à voir le look de Sia il y a quelques années…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SIA (@siamusic) le 29 Sept. 2016 à 7 :25 PDT

Je trouve d’ailleurs que ça a un petit côté Cruella D’Enfer.

En regardant un peu sur Instagram, j’ai trouvé à la fois des photos de meufs ayant un Split Hair postées il y a quelques jours seulement, et d’autres datant de 2014.

Ça ne m’étonnerait pas qu’il s’agisse d’un reste d’une tendance emo des années 2000 qui se serait démocratisée il y a peu de temps.

Toujours est-il que c’est une bonne solution pour les personnes indécises qui stressent de devoir choisir une couleur de cheveux : pourquoi choisir quand tu peux avoir les deux ?

Qu’est-ce que tu penses de la tendance du Split Hair ? Est-ce que tu as une idée d’où cette tendance pourrait venir ?

