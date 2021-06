Il y a quelques mois, j’ai testé la permanente sur mes cheveux. Comme il existe pas mal d’idées reçues sur cette prestation capillaire, j’ai décidé de parler ici en détails de mon expérience de la permanente !

Peut-être que ça te donnera envie de t’en faire une à ton tour !

Permanente : explications détaillées de la prestation

Pour info, j’ai les cheveux permanentés depuis 4 mois. Avant, j’avais un carré court à frange et lisse, j’ai toujours eu les cheveux assez lisses mais épais. Ce qui est valable pour moi peut sans doute varier selon la nature de tes cheveux !

La permanente, combien ça coûte ?

Le prix dépend de la longueur de tes cheveux et du coiffeur dans lequel tu vas.

La première que j’ai faite était chez un petit coiffeur et j’avais les cheveux assez court, j’en ai eu pour 60€ mais elle n’a pas tenu très longtemps.

Pour la deuxième, je voulais vraiment me faire plaisir et mes cheveux avaient poussé. Du coup je suis allée dans une grande chaîne de coiffeur, et j’en ai eu pour 90€.

La permanente, comment ça se passe ?

Pour une permanente, il faut compter environ 1h30.

Tu commences par expliquer ce que tu veux à la coiffeuse, c’est important de voir avec elle. Les permanentes ne sont pas adaptées à tous les types de cheveux.

Par exemple, si tu as les cheveux trop lisses et fins ça ne sert à rien parce que ça ne tiendra pas. En plus, la permanente a été mal vue pendant des années, du coup tous les coiffeurs ne la font pas.

Perso, j’ai vraiment galéré à trouver un coiffeur qui acceptait. C’est vraiment important de trouver une personne compétente et qui s’y connaît.

Les cheveux sont lavés une première fois, et la coiffeuse commence à poser des bigoudis. Ces derniers sont choisis en fonction de la taille des bouclettes que tu veux : plus ils sont gros, plus la boucle sera grosse, et inversement.

Généralement la coiffeuse fait un mélange des deux pour éviter l’effet caniche.

Sur les bigoudis, elle pose un produit qui sent extrêmemeeeeent mauvais (un truc proche de l’œuf pourri). C’est ça qui va permettre de fixer la boucle.

Le tout est enrobé dans du papier transparent, ensuite il faut laisser sécher 15-20 min. C’est pas le moment le plus sexy de ta vie, mais bon !

Swag.

Après elle retire les bigoudis, elle relave les cheveux. Pour les sécher, il faut rester 15-20 min la tête dans un « casque » qui permet un séchage diffus pour que les boucles prennent bien.

La coiffeuse applique ensuite une huile pour nourrir les cheveux, parce qu’ils sont très secs après la prestation, et zou c’est tout bon !

Permanente : les effets après la prestation chez le coiffeur

Et après être passée chez le coiffeur, me diras-tu, comment ça se passe une permanente ?

Combien de temps est-ce que les effets d’une permanente sont visibles ?

La durée des effets d’une permanente dépend vraiment du type de cheveux et de la taille des boucles.

Ma première permanente début février, j’avais choisi des boucles assez grosses parce que c’était la première fois et que j’avais un peu peur de ressembler à un caniche. Elle a vraiment tenu 1 mois.

J’en ai refait une mi-avril avec des bigoudis serrés et elle tient beaucoup mieux pour le coup. Avec un bon entretien, ça doit bien durer 2 mois normalement.

Comment entretenir sa permanente ?

Pour entretenir sa permanente, il faut éviter un maximum les brushings pour garder les boucles le plus longtemps possible. Il est possible de laisser ses cheveux sécher tous seuls, ou les sécher à la façon d’un diffuseur.

C’est aussi super important de les nourrir et de les hydrater à fond !

Est-ce que la permanente abîme les cheveux ?

L’idée que la permanente abîme les cheveux est un des vrais a priori sur cette prestation capillaire. Mes cheveux sont certes plus secs, mais ça m’arrange un peu parce qu’ils avaient tendance à graisser rapidement avant.

En réalité, avec un bon entretien et les bons produits, et si tu ne t’amuses pas à en refaire toutes les 3 semaines, ça n’abîme pas plus les cheveux qu’une couleur ou autre.

Bilan de mon expérience de la permanente

Si je devais faire un bilan de mon expérience de la permanente, je dirais qu’elle comporte des aspects positifs comme des aspects négatifs.

Pour moi, le plus gros avantage c’est de ne plus avoir besoin de se faire des bouclettes tous les matins. Ça permet de changer de tête de manière assez flagrante, et en plus ça demande beaucoup moins d’entretien que d’avoir les cheveux lisses.

Du côté des inconvénients, je dirais qu’il y a tout d’abord le prix. Malgré tout, ça revient assez cher, et je peux comprendre que ça en freine plus d’une. Et bien sûr, il faut aussi penser au fait que ça peut abîmer les cheveux à la longue.

Mais honnêtement, ça fait plusieurs fois que je m’en fais, et je me referai sûrement des permanentes !

Ah, et pour les curieuses, voici un petit avant/après de ce que ça a donné sur moi !

Quelle est ton expérience de la permanente, toi ?

