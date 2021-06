Perso je suis tombée enceinte car j'ai voulu tester la méthode symptomatique malgré les risques + le retrait. Ça faisait 7 ans que je prenais la pilule (diane en plus) et j'en avais ras le bol des hormones. Ben malgré mes longues années sous pilule, deuxième mois sans, bim enceinte ! Je me souviens de la date de conception d'ailleurs : 29 juin 2014. Mais pas du tout de la date de mon IVG. Je sais que c'était en septembre. Et à vrai dire je me fiche de cette date. Si j'ai retenu la première c'est que j'étais persuadée que j'allais tomber enceinte, que j'avais des envies de grossesse à l'époque et que j'ai dit à mon ex : si je suis enceinte on le garde ? Et il avait dit oui. Ben le con il voulait que j'avorte après. Pour me redemander un bébé moins d'un an après, tu m'étonnes, ce connard voyait que j'allais pas tarder à me barrer et il voulait un truc pour me faire rester. En plus c'était un semi viol ce 29 juin (j'avais pas envie, il m'a fait chier pendant 2h...). J'imagine que c'est pour ça que cette date est restée.Aujourd'hui plus de pilule non plus mais préservatif et je l'inspecte après chaque rapport. Et sinon test si jamais j'ai des symptômes chelous. C'est pas le moment. Mais comme je disais, si ça arrivait maintenant, je le garderais car situation stable et on en veut un. Mais je préférerais attendre qu'on est déménagé plus que je sois stagerisée à mon taff.