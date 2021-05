J'avoue que je suis moi aussi sidérée par la plupart des coms, parce que au final un mec qui viendrait lire se verrait complètement conforté dans l'idée que 13 cm c'est tout petit par rapport à la moyenne et que les femmes préfèrent les gros pénis !A l'oeil nu personnellement je suis souvent incapable de dire combien mesure un pénis, à moins que ce soit vraiment choquant (vraiment très petit ou vraiment très gros) ce qui ne m'est jamais arrivé. Mes différents partenaires avaient des longueurs et largeurs diverses, mais ça se jouait à pas grand chose, rien qui m'interpelle.En plus selon la morphologie du gars, ça peut être trompeur. La seule fois où j'ai essayé de mesurer, elle était plus courte que ce que j'aurais dit. C'était genre 13-14 alors que j'avais l'impression qu'elle était plus grosse que la moyenne.Et puis rien qu'à imaginer 20 cm, je suis, c'est la distance entre mon vagin et mon nombril ! et l'intérieur de mon avant bras ! (Bon après je fais 1,60m pour 50 kg, je suis un petit gabarit). En tout cas ça ne me vends pas du rêveJe pense que ça ne doit pas forcément être toujours facile pour les hommes qui ont des engins de cette taille et pour leur partenaire. J'ai une amie qui a vu son couple petit à petit se détruire à cause de ça. À chaque rapport, malgré les lubrifiants, préliminaires, positions, elle avait mal à cause de la taille du pénis de son copain, ça a entraîné une perte de libido et des tensions qui ont dégénérés jusqu'à la rupture. Son partenaire suivant avec son pénis bien plus petit a été une délivrance pour elle.Je pense que chaque corps est différent et qu'il y a plus ou moins de compatibilités selon les morphologies, des vagins plus ou moins étroits, lubrifiés et élastiques, des pénis plus ou moins larges ou longs, et que chacun peut trouver chaussure à son pieds (pénis a son vagin ?Je n'ai jamais mesuré le pénis de mon copain, mais il est dans la moyenne, un peu moins de 15 je pense à la louche, et franchement je ne le trouve pas petit du tout, je trouve que c'est bien proportionné à son corps, esthétique, elle est bien assez large pour me donner du plaisir sans pour autant avoir des crampes a chaque fellation, et les positions ou c'est douloureux dans le fond sont limitées et tant mieux parce que j'aime qu'il y aille fort sans que ça me fasse douiller (je sais que certaines aiment mais moi je déteste quand ça tape dans le fond). En plus c'est plus agréable pour frotter le clito sur le pubis pendant la pénétration