Les taches blanches sur les ongles, bien que fréquentes déchaînent l’imagination et cet article fait la part des choses entre le vrai et le faux pour en trouver la cause.

Les petites taches blanches sur les ongles sont assez fréquentes et pourtant tout le monde a une explication différente sur leur existence. Pourtant la vérité est ailleurs…

Les taches blanches sur les ongles n’ont rien à voir avec le calcium

J’ai entendu ça durant toute mon adolescence.

Dès qu’une copine avait ces petites taches ou stries distinctives sur les ongles, irrémédiablement une voix désincarnée, sortie de nulle part (non c’est pas vrai mais c’est drôle) lançait « ah tu manques de calcium, faut boire du lait ».

Bon, ben à vous tous apprentis médecins de 4e E, vous aviez tort.

Le calcium n’a rien à voir avec les taches sur les ongles et il vaudrait mieux regarder du côté de la kératine selon le Dr Olivier Cogrel, dermatologue au CHU de Bordeaux, Président du groupe chirurgical de la Société Française de Dermatologie.

FAUX !

La vraie raison qui provoque les taches blanches sur les ongles

En fait ce sont des sortes de cicatrices puisqu’elles résultent de traumatismes sur la matrice unguéale, lesquels entraînent un trouble de la kératinisation.

Les taches blanches sur les ongles sont provoquées par des petits chocs notamment un repoussage effréné des cuticules ou une dégustation répétée des petites peaux autour de l’ongle.

Après ces petits chocs, les kératinocytes qui composent la kératine, blanchissent. Ainsi apparaissent ces taches bénignes, appelées des leuconychies.

Toutefois si ces leuconychies s’étendent ou recouvrent la majorité de ton ongle va voir un médecin qui cherchera s’il s’agit d’un eczéma, d’une allergie au vernis ou d’une mycose !

Dire qu’il se passe tout ça dans un ongle !

Et sinon comme le calcium n’y est pour rien, tu peux reposer ce 3e verre de lait que tu buvais à contrecœur…

