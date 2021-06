Je le sens mon bel esturgeon, tu aimes te payer quelques belles tranches de rigolade.

Tu es même peut-être déjà fan de Simon Pegg et Nick Frost, deux loustics un peu zinzin qui se sont notamment illustrés dans la Cornetto Trilogy, d’Edgar Wright.

Si tu ne sais pas du tout de quoi je te parle, voici une petite mise à jour.

The Blood and Ice Cream Trilogy, qu’est ce que c’est ?

Shaun of the Dead est le premier opus d’une trilogie nommée Blood and Ice Cream Trilogy, parfois également appelée la Cornetto Trilogy.

Pourquoi ces appellations ? En référence à la dimension sanglante de la trilogie, et aux personnages, qui dans les trois volets, mangent des glaces de la marque Cornetto. Tout simplement.

Chacun des trois opus possède sa propre intrigue. Le casting est toujours le même, mais les acteurs changent de rôles à chaque fois. Il s’agit donc d’une trilogie d’anthologie.

Le second volet, intitulé Hot Fuzz est mon préféré. Quant au troisième, Le dernier pub avant la fin du monde, il mérite le coup d’œil, même si c’est celui qui m’a le moins séduite puisque trop capillotracté.

Svalta, de quoi ça va parler ?

Svalta, produit par Pegg et Frost et scénarisé par Frost réunira les deux enfants terribles de la comédie.

D’après Variety, qui s’est chargée de répandre l’info d’une nouvelle collaboration, l’intrigue de Svalta tournera autour d’une famille qui passe ses vacances d’été sur une île suédoise isolée.

Les membres de la petite troupe apprennent qu’un tueur en série est en liberté. La nouvelle, déjà inquiétante, devient carrément effrayante quand la famille se rend compte que les habitants de l’île n’ont pas l’intention d’aider les touristes…

Yeeeees, le synopsis a l’air fidèle au style qui a rendu les deux acteurs célèbres : la parodie de films d’angoisse.

Même si cette fois-ci Edgar Wright ne sera pas de la partie, il y a de bonnes chances pour que Svalta te fasse passer un très bon moment.

Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été annoncée mais je te tiens au courant dès que j’en sais plus !

