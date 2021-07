Grand changement dans l’univers des Super : pour la saison 5 de Supergirl, l’héroïne troque son traditionnel costume contre un autre, qui se passe de jupe.

Il est temps de dire au revoir à l’iconique jupe : Supergirl s’équipe d’un pantalon pour la prochaine saison de la série, qui débarquera sur la chaîne CW à partir d’octobre.

Je m’attendais à avoir des nouvelles de Supergirl à la San Diego Comic Con qui débute le 18 juillet, mais l’enthousiasme de Melissa Benoist pour son nouveau costume en a décidé autrement.

Dans un post Instagram, l’interprète de Kara Zor-El a dévoilé le costume que Supergirl arborera dans la saison 5.

https://www.instagram.com/p/Bz83OBUHBU9/

Surprise : la jupe n’est plus de la partie !

Personnellement je suis assez fan de cette nouvelle tenue, même si je trouve qu’elle manque un peu de couleur. J’ai hâte de voir Supergirl placer un high kick dans la tête d’un méchant, bien confo dans sa paire de cuissardes et son pantalon bleu.

Se la jouant Nouveau Look pour une Nouvelle Vie, la superhéroïne s’est également mise à la frange.

Une vague d’amour et d’excitation a déferlé dans les commentaires, fans comme membres du cast félicitant l’actrice pour son nouveau costume.

Gros coup de cœur pour le commentaire trop mignon de Chyler Leigh, l’actrice qui a donné vie à Alex Danvers, la sœur adoptive de Kara.

Très attendu chez certain·es fans, ce changement de costume ne s’est pas fait en un jour. La preuve : il a fallu attendre 5 saisons avant que la superhéroïne enfile un pantalon.

Dans une interview accordée à EW, Jessica Queller et Robert Rovner, producteurs de Supergirl, racontent :

Donc il ne nous restait plus qu’à trouver le moment opportun pour concevoir le costume, et la pause entre les saisons nous a donné cette chance. Mais ça fait un moment qu’on y pensait. »

« Beaucoup d’entre-nous tenaient absolument à ce que Supergirl porte un pantalon plutôt que la jupe, on sentait que ça pourrait être un geste important, et Melissa est vraiment excitée à l’idée.

Questionnée à son tour, l’actrice ajoute :

« On parle de pantalon depuis la saison 1. À chaque fois qu’il y a un nouveau scénariste et qu’il fait un froid de canard à Vancouver je leur dis :

— Les gars, s’il vous plaît, est-ce que je pourrais porter autre chose que des collants ?

J’adore l’ancien costume de Kara. Je ne l’ai pas changé avant parce qu’il marche bien et qu’il correspond à Kara. J’ai toujours pensé ça, et puis récemment je me suis dit qu’il fallait que ça change. »