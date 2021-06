L’océan de l’amour est tellement plein de poissons que certains et certaines désespèrent d’être pêchées un jour.

Sur Tinder, le plus grand catalogue de célibataires de notre ère, la tâche est particulièrement ardue pour les hommes.

Comme le tweetait il y a quelques années la rédactrice de MEL Magazine Madeleine Holden, l’appli regorge de teubs, ce qui fait mathématiquement décroître leur valeur sur le marché.

En 2014 n’oubliez pas que la bite est en abondance et donc a une valeur faible

Pour se distinguer au sein de cette manne, nombreux sont les utilisateurs de Tinder qui comptent sur le Super Like.

Le Super Like Tinder, c’est quoi ?

Depuis 2015, le leader des applis de rencontre a intégré une nouvelle fonctionnalité baptisée Super Like.

Plus qu’un simple swipe vers la droite, le Super Like signale à la personne qui le reçoit qu’elle a particulièrement tapé dans l’œil de son prétendant.

La personne qui le reçoit verra alors apparaître une étoile filante bleue, et pourra éventuellement s’en retrouver flattée.

Chaque célibataire lambda peut en distribuer un par jour à son match coup de cœur, et les utilisateurs qui ont un compte payant disposent de 5 Super Likes quotidiens.

La rédactrice de MEL Magazine a voulu vérifier si cette tactique de séduction augmentait réellement les chances de décrocher un match…

Est-ce que le Super Like Tinder fonctionne ?

Un représentant de Tinder contacté par l’auteure de l’article lui a assurée qu’un Super Like avait trois fois plus de chances d’obtenir un match, et qu’il menait à des conversations 70% plus longues sur le chat.

Alors ok, c’est bien mignon de se sentir « élue » en recevant cette gratification virtuelle, mais cela suffit-il à compenser un profil qui n’aurait pas attiré notre œil en temps normal ?

Pour mesurer dans les faits le potentiel charmant de l’envoi d’un Super Like, l’auteure a sondé des utilisateurs et utilisatrices de Tinder sur Instagram.

Sur la centaine de personnes interrogées, seulement 5 femmes ont estimé que recevoir un Super Like pouvait être un argument convaincant.

Pourquoi le Super Like Tinder ne suffit pas toujours

Pour la majorité, la tactique reste à peu près vaine, comme en témoigne Rafaela, 25 ans :

« Quand j’étais sur Tinder, je n’ai jamais cru que les mecs qui me « super likaient » le pensaient vraiment. J’ai toujours eu l’impression qu’ils l’utilisaient à la manière d’une phrase d’accroche flatteuse… Et je ne pense pas que c’était une coïncidence s’ils n’étaient jamais le genre de mecs que j’aurais swipés à droite, dans tous les cas. »

Certes l’égo de ton crush sera sans doute boosté par ce petit clin d’œil, mais de jolies photos de profil et une description bien tournée me paraissent plus prometteuses pour espérer éveiller l’intérêt des cœurs à prendre…

Et toi, est-ce que tu trouves le Super Like convaincant, au point de fermer les yeux sur un selfie avec flash dans un miroir ?

