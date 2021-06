Mon bac c'était il y a 10 ansssss...je vieillis lol !Je crois que mon sujet de philo (bac s 2009) ressemblait un peu au sujet sur les libertés et le devoir. Que j'avais pris d'ailleurs. J'avais eu 13 et on avait développé une théorie sur les notes avec des potes car on avait tous eu la même note que notre nombre de page! Ouais j'en avais écrit 13...et j'ai même cité Star Wars, le Seigneur des anneaux et Harry Potter! En plus de quelques auteurs comme Platon. Ma technique ça avait été d'apprendre 10 citations par coeur et de les ressortir toutesJ'avais un prof trop chelou aussi qui nous montrait les sous sous-vêtements qu'il allait offrir à sa femme à la saint Valentin. Du coup j'écrivais des rp ou des fanfics avec une amie en attendant la fin du cours.D'ailleurs on avait 1h toutes les 2 semaines entre midi et 2. Et le prof n'utilisait pas la feuille d'appel mais sa propre liste où on s'était inscrit. Et comme on est jamais allé à ce cours, on a jamais eu d'absencesOuais j'étais un peu en mode rebelle à cette période (mon mec dit que c'est toujours le cas aujourd'hui).