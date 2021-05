Pour moi (expatriée dans un pays tropical, donc) la solution parfaite en termes de coûts-avantages consiste à se talcer le corps. Ou tout du moins les parties du corps les plus sujettes à la transpiration intenpestive, telles que la poitrine, le ventre, le dos, le bas du dos et les fesses. Oui, c'est glamour !Il suffit d'un bon flacon de talc (ou "poudre à bébé"), qui ne coûte vraiment rien et que l'on trouve partout (grandes surfaces ou magasins bio, parapharmacies, etc...). Ca n'empêche pas la transpiration (heureusement pour le bon fonctionnement du corps), mais ça réduit grandement la sensation d'humidité.