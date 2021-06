Tu cherches une manière un peu originale de décorer ton chez toi cet automne ? Ou tu as simplement envie d’une nouvelle plantule, mais tu ne sais laquelle choisir ? Tu es au bon endroit !

Prépare ton chez toi pour l’automne

IT’S SPOOKY TIME BITCHES.

Les feuilles virent au orange, la fraîcheur augmente au rythme des jours qui s’amenuisent, la douce odeur du changement emplit nos narines… C’EST L’AUTOMNE !

Pour incorporer un peu de lugubre chez toi dès maintenant, laisse-moi te présenter une famille de plantules de choix : les succulentes noires.

C’est sur le magazine Hello Giggles que j’ai repéré cette idée déco. Et comme ils te présentent clairement les trois plus stylées d’entre-elles, je vais te parler des mêmes.

Entretenir des plantes succulentes

Sache d’abord que certaines succulentes sont des plantes d’extérieur, quand d’autres sont adaptées pour la vie à l’intérieur. Il faut bien te renseigner auprès de ton fleuriste si tu as un doute sur l’entretien de la variété choisie !

Quoiqu’il en soit, ce sont des plantes qui ont besoin de beaucoup de lumière.

C’est une variété de plante qui n’a pas besoin de beaucoup d’eau, seulement quelques gouttes toutes les trois semaines suffiront !

Le Prince Noir, la succulente de l’automne

De son petit nom scientifique Echeveria affinis, c’est l’une des succulentes noires les plus connues.

Si au début ses feuilles sont vertes, c’est normal. Elle s’assombrit en grandissant (comme nous tous, finalement).

L’été, la floraison va dévoiler de petites fleurs rouge vif hyper chou.

Cette plante supporte bien la mi-saison dehors, mais elle n’aime pas les grands froids, alors pense à bien la rentrer au chaud quand les temps seront rudes.

La Black Knight, la succulente d’Halloween

La Black Night est une autre variété d’Echeveria affinis. Très ressemblante au Prince Noir, la Black Night est cependant encore plus gothique.

Les bouts de ses feuilles sont encore plus sombres et sont aussi plus longs, plus pointus et plus piquants ! La manucure de Morticia Addams en pot, finalement !

Elle est donc ENCORE plus funeste que la première.

Celle-ci ne supporte pas les températures trop basses, alors tu peux la mettre à l’intérieur, en veillant à ce qu’elle ait assez de lumière, mais pas trop non plus. Un peu comme toi, elle aime le soleil mais pas les coups de soleil !

L’Aeonium arboreum, la plus élégante des succulentes

Cette variété est assez grande et ses feuilles peuvent atteindre jusqu’à 20 cm !

Il y a plusieurs déclinaisons dont La Voodoo, Grenat, Zwatkin et Cyclope, qui se différencient par des nuances colorées différentes, la dernière ayant un centre vert foncé très vif.

Bonus, cette plantule-ci peut résister à des températures jusqu’à -4°C sur un délai court.

Alors, ça te plait ? Évidemment, j’étais personnellement convaincue au premier regard et vais donc m’empresser d’acquérir l’une de ces superbes succulentes.

