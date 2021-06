Léa, ses tatouages minimalistes et sa grand-mère

J’ai croisé Léa cet été dans un festival où je passais le week-end, elle était à l’accueil des artistes et on a discuté de madmoiZelle, de la vie, de la mort (non, c’est faux) et de tatouages.

Les petits tatouages de Léa

Je lui ai proposé de venir parler des siens devant la caméra de madmoiZelle.

Ensemble, on parle de la signature de sa grand-mère, d’avoir des petits tatouages, de la douleur, et on fait même un point Street Style.

Le tatoueur des Maux Bleus par qui elle aimerait se faire encrer, c’est Felipe Buigues.

Les tatoueurs et tatoueuses de Léa

À lire aussi : Julinfinity et ses tatouages en hommage à Harry Potter (entre autres)