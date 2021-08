Isis remplit son corps de tattoos, style par style

Isis se fait tatouer depuis près de 10 ans et t’explique les différentes « phases » qui marquent son corps et son envie de le remplir encore plus.

Quand j’ai vu Isis, j’avais envie de scruter son corps pour observer chacun de ses tatouages.

Je l’ai pas fait, pour des raisons évidentes de politesse, bien entendu. Mais on a quand même eu l’occasion de parler de pratiquement tout ce qu’elle s’est fait encré pendant près d’une heure.

Street Tattoos avec Isis

Au dernier recensement, elle comptait près d’une cinquantaine de tattoos.

Et pourtant, elle ne se met pas dans la catégorie des gens « très tatoués ». Isis voit encore les espaces blancs, ceux qu’elle finira par remplir, mais sans se presser.

Ensemble, on a parlé de ses premiers tatouages, de celui qu’elle a recouvert, de son rapport aux flashs et de toutes les références qui se trouvent sur son corps.

Elle évoque ses différentes phases de tatouages : géométrique, lettrages, etc. En ce moment, elle est dans l’ère des « gravures ».

