Zoé, que tu connais peut-être sous le pseudo Zozo du Ghetto, est une ancienne stagiaire de madmoiZelle.

Elle a passé six mois avec nous. En plus de sa pétillante personnalité, elle m’a impressionnée par son look !

J’ai donc pris du temps avec elle pour parler de son rapport aux fringues.

Le look vintage de Zoé (et le placard de sa mère)

Dans ce Street Style, elle explique que sa mère (habilleuse-costumière de métier) l’a longtemps habillée enfant.

Toi-même tu sais qu’au bout d’un moment, les décisions de nos mères sur nos looks, c’est un peu pesant.

Alors au collège, Zoé s’est détachée des choix de sa mère pour finir par… lui piquer d’anciens vêtements — bien sûr !

