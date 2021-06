Louise est passée chez madmoiZelle pendant deux semaines pour un stage d’observation.

Street Style de Louise avec sa si belle veste en jean !

Avec son look vintage, elle te parle de son amour pour les fripes, ses recherches Vinted, sa veste en jean DIY que sa mère l’a aidé à faire — avec un canva de la boutique Etsy A Banshee in the Attic.

Décidément, sans faire exprès, je me rends compte que j’invite beaucoup, beaucoup de meufs qui se sapent dans les fripes en Street Style.

Outre l’aspect écologique qui parlent à beaucoup, je crois que c’est l’aspect « pièce unique » que personne n’a qui les intéressent.

Je crois que clairement, avec Louise, on est sur un look qu’on ne pourra jamais copier/coller et c’est ça que je trouve cool.

Dans ce Street Style, Louise parle aussi de son tatouage qu’elle a fait avec Katie McPayne — la tatoueuse de cœur de Sophie-Marie Larrouy.

Retrouve Louise sur Instagram où elle chante de temps à autre :

